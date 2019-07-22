日本參院選舉投票率戰後第二低　異軍奇兵成功走進國會

日本參議院選舉結束，據總務省公佈，是次選舉投票率為48.8%，為戰後第二低。 選舉結果由執政聯盟取得勝利，但除了傳統大黨外，此次選舉還有一些小型政黨成功走進國會，包括令和新選組，及保護國民防止NHK傷害黨。

總務省公佈，是次參議院投票率為48.8%，只較1995年參院選舉的44.52%為高，為戰後第二低。

有分析指是因在4月才剛舉行大型的地區統一選舉，令部分地區議員宣傳力下降；同時因颱風遺留的暴雨，亦相信影響了西日本一帶的投票率，如連日天氣不穩定的德島縣投票率只有38.59%。

山本太郎披上新選組的旗幟宣傳，取得一定支持。惟本人因在比例名單中排名較後，最終無法當選。（路透社）

令和新選組與反NHK黨均走進國會

這次選舉值得注目的，還有非傳統政黨成功走進國會。如前自由黨代表山本太郎成立的令和新選組，首次參選便取得了兩席。

令和新選組的名字令人聯想到江户幕府末期，親幕府的武士組織「新選組」。新選組雖無法抵抗歷史洪流敗北，但其信守和堅持取得了當代日本人尊敬。山本解釋新選組的意思是「令和時代被新選中的人們」，提倡反對歧視、反對核電及支持弱勢社羣，取得一定支持。

另外以反日本放送協會（NHK）為宗旨，保護國民防止NHK傷害黨（N國黨）亦贏得了一張議席。代表立花孝志表示會盡能力，向所有NHK職員傳達選民反NHK的意願。同時表示希望能與各無黨派的議員合作，凝聚力量。