印度登月探測器升空　挑戰成為登月第四國

印度上週因機械故障，臨時暫緩月球探測器「月船2號」升空，當地時間7月22日下午2時43分，「月船2號」成功在達萬太空中心發射升空。若登月任務成功，印度將成為繼俄羅斯、美國及中國後，第四個成功派出探測器登陸月球的國家。

印度月球探測器「月船2號」7月22日成功升空（路透社）

「月船2號」（Chandrayaan-2）原定7月15日發射，惟在發射前不到一小時，因「技術」問題取消任務。

當局在7月22日再次執行發射任務。雖然當日天氣炎熱，並偶爾下起毛毛雨，但一眾太空愛好者仍在發射不久前聚集在户外，希望親睹這難得一幕。最後「月船2號」成功在達萬太空中心（Satish Dhawan Space Centre）發射。

印度第一艘登月太空船「月球飛船二號」下午發射升空，將派出登陸器和探測車登陸月球。

「月船2號」預料會在9月登陸月球南極附近登陸。如果成功，印度將成為繼美國、俄羅斯及中國後，全球第四個成功登月的國家。飛行器及探測車等，將在月球南極附近尋找水分。

7月20日是阿波羅11號登月50月年，不少媒體都報道有關登月的新聞及專題，印度當局表示，選擇在這個時候發射「月船2號」只是巧合。