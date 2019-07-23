特朗普：最近與朝鮮有正面溝通　難與伊朗達成協議

美國總統特朗普7月22日於白宮表示，華府團隊最近與朝鮮方面有正面溝通，又認為難以與伊朗達成任何協議，警告當地情況隨時會有不同變化。

特朗普稱，美朝兩國最近有輕微但正面的接觸，但沒有説是否他與金正恩對話，只稱如果平壤準備好，華府可以隨時回應。另外他被問到伊朗同日較早時聲稱拘捕17名美國間諜，並判處部分人士死刑的消息時，警告兩國關係隨時有影響。

國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）同日接受多間傳媒訪問，他向霍士新聞（FOX News）表示，國務院與平壤方面有多次對話，指金正恩落力尋求美國重回談判桌。蓬佩奧希望可以實現，並期望朝鮮以另一立場參與談判。他亦認為，大家仍有很多對話，但指是時候兑現承諾，讓朝鮮民眾可以享有特朗普一年半以來強調的美好未來。

另外他向哥倫比亞廣播公司（CBS）提到，特朗普6月訪問板門店的意義深遠，指特朗普希望可以再與金正恩會面，因此到分隔朝韓兩國的板門店非軍事區就是大好機會。他認為特朗普希望向金正恩提及改善民眾生活的機遇，而特朗普除了成為首位踏足朝鮮國境的美國總統，在歷史上名留青史，更重要的是開啟兩國繼續對話的機會，令朝鮮棄核，減低對全球的威脅。

（路透社／韓聯社）