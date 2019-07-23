【元朗黑夜】英國監察港府調查　特朗普：習近平會做正確的事

反《逃犯條例》修訂的爭議不斷，香港市民連續數週上街遊行，而在7月21日的遊行後，部份示威者圍堵中聯辦及在上環與警方發生衝突，另外亦有手持武器的白衫人士在元朗區追打街上及港鐵站內市民。

行政長官林鄭月娥22日與一眾官員舉行記者會，譴責事件，並表示會嚴正執法。有英國議員其後提出緊急質詢，倫敦方面歡迎港府調查之餘，強調會監察香港。而美國總統特朗普（Donald Trump）則相信中國國家主席習近平已經負責任地行事。

英國國際發展大臣穆裏森（Andrew Murrison）在國會接受緊急質詢時表示，歡迎林鄭月娥指示警務處長全面調查元朗事件，並指英國會繼續留意港府的調查結果。對於被問到施襲者的身份，穆裏森認為不可以妄下結論。

他又指，英國支持香港市民和平及合法示威的自由，同時對《中英聯合聲明》的立場堅定不移，他期望中國會有同樣做法，英國亦會繼續發聲。

外相侯俊偉曾提出港府成立獨立調查委員會，調查警方處理示威的手法。穆裏森認為由警察內部進行調查並不足夠，稱需要由香港優良而備受尊重的司法制度進行全面而獨立的調查。

而在美國，總統特朗普在白宮與巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）前，被問到香港示威一事時稱，美中兩國正商討達成貿易協議，他認為示威大多數都是非暴力，認為中國沒下令阻止示威，指北京可隨意制止。他覺得習近平有責任地回應，並希望對方會做正確的事。

（綜合報道）