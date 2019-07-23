特朗普出席會議討論解禁華為　美媒傳來對華為不利消息

白宮7月22日召開了一次會議，為是否解禁華為的產品銷售聽取美國業界的意見，美國總統特朗普也出席了這次會議。

白宮發表聲明説，美國總統特朗普（Donald Trump）和7位大公司的CEO們進行了會晤，就一系列經濟議題進行了富有成效的討論，包括促進美國就業市場、不公平的國際貿易行為以及5G技術。

聲明稱，這些CEO們對特朗普的政策表示堅定支持，包括限制美國公司向華為出售科技設備。他們要求美國商務部及時就發放出口許可證問題做出決定，特朗普同意。

據悉，這次會議由白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）召集，美國財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）、商務部長羅斯（Wilbur Ross）和白宮高級顧問庫什納（Jared Kushner）也出席了會議。

白宮召開這次會議的目的是要就解禁華為問題聽取美國商界的意見。美國科技產業巨頭英特爾（Intel）、高通（Qualcomm）、谷歌（Google）、美光科技（Micron）和博通（Broadcom）等過去與華為有商業往來的公司都應邀出席當天的會議。

據悉，在中美貿易戰升級的過程中，美國於2019年5月將華為列入美國商務部的黑名單「實體清單」，限制華為從美國企業購買核心技術，對華為造成了一定的打擊。

美國總統特朗普6月29日在「習特會」之後的個人記者會上説，美國公司可以恢復向華為出售產品。但幾個星期過去了，美國政府對待華為的新政策依然不明朗。美國商務部長羅斯説過，只要不危害國家安全的產品，商務部就會發放出口許可證。

美國政府可能在幾個星期之內批准美國公司向華為恢復產品銷售。

然而就在白宮召開會議討論解禁華為的當天，美國媒體卻再次傳出對華為不利的消息。《華盛頓郵報》7月22日報道稱，消息人士和內部文件顯示，華為祕密幫助朝鮮建設和維護其商用無線網絡。

《華盛頓郵報》稱，此舉將引發外界質疑，華為向朝鮮提供設備是否違反了美國的出口管制。華為的零部件中使用了美國技術。