世界500強企業數量首次超美　美媒：這是中國的世界

《財富》全球500強企業排行榜名單已經出爐，中國上榜企業數量首次超越美國。美媒稱，21世紀是中國的世紀。

美國《財富》雜誌7月22日發佈了最新的全球500強企業名單。中國有129家企業上榜，數量首次超過美國。美國上榜的企業數量為121家。

《財富》報道稱，這份名單代表着一個重大的世界權力轉移。10年前，中國只有43家企業上榜。20年前，中國只有8家企業上榜。

《財富》雜誌22日隨後還發表了一篇題為《這是中國的世界》的文章稱，在中國世紀即將邁入第三個十年之際，這一排名顯示，世界權力平衡正在如何深刻地發生轉變。

這是《財富》從1990年首次發佈500強排行榜以來的第一次，也可能是自二戰以來第一次美國被超越。

這個轉變不僅僅在改變商業領域，也正在改變全世界。

文章尤其指出，排名靠後的中企近年來名次進步迅速，「這正如它們的國家（中國）一樣，抱有志向且發展火熱。」

文章評論道，中美之間的商業競爭不僅僅是「比喻意義上」，而會牽扯到國家安全等「生或死的情況」。文章援引美國前財政部長保爾森（Henry Paulson）的一句話，「這場戰爭就是在看，誰的經濟可以引領技術的未來，並對此設立標準。」譬如通訊領域巨頭企業華為，近日成為美國遏制對象，為的就是防止遭中國5G技術壓制。

《財富》認為，美國對華為的封鎖升級，就是為了讓其他國家在未來5G技術上做出選擇：選中國，還是選美國。

《財富》雜誌創始人魯斯（Henry Luce），曾在1941年發表過著名言論：「20世紀就是美國世紀。」但如今報道認為，步入21世紀，雖然中國是否可以在文化、觀念等領域佔據話語權，還有待觀察，但至少在商業領域，愈來愈有「中國世紀」的味道了。