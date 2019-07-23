韓向犯境俄機發射360發機槍彈示警

韓國國防部指7月23日上午，韓軍出動F-15K和KF-16等戰機，對侵犯東部海域韓國防空識別區的俄羅斯A-50預警機開火發出警告。韓國聯合參謀本部7月23日表示，韓軍向犯境軍機的前方1公里處射擊360多發機槍彈示警。

韓國就俄軍機侵犯防空識別區與領空召見俄羅斯大使。圖為俄大使現身韓國外交部外。（VCG）

韓國聯合參謀本部23日發佈聲明，指出合計有5架軍機闖入韓國防空識別區（KADIZ），分別是中國軍方的2架H-6轟炸機、俄軍的2架圖-95（TU-95）轟炸機和1架A-50預警機。A50預警機後來再度犯境，進入韓國領空。

韓方官員相信，是次戰機入侵該國防空識別區及領空，是發生在中俄進行聯合軍事演習期間。

韓國空軍戰鬥機對中國轟炸機進行20多次示警廣播，對俄軍機進行10多次示警廣播，但中、俄軍機未予應答。

韓國國防部消息人士指出，俄軍機第一次犯境，即進入獨島（日本稱之為竹島）空域時，韓軍發射10多枚熱誘餌彈以及80多發機槍子彈，第二次犯境時，韓軍發射10枚熱誘餌彈和280多發機槍彈示警。韓軍每次開火後，俄方都沒有還擊。

消息人士人士表示，韓軍向犯境軍機近處射擊示警均屬首次。這也是中、俄軍機同時飛入韓國防空識別區。

韓國青瓦台國家安保室長鄭義溶表示，已對俄羅斯官方發出有力的投訴訊息。他説：「我們非常重視這個情況，如果再同類行動出現，我們將採取更強有力的措施。」外交部將召見俄羅斯駐韓使館代表，並已召見中國駐韓大使邱國洪提出抗議。