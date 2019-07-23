擔憂中國限制稀土出口　特朗普下令五角大樓採取行動

因為擔憂中國可能會限制稀土出口，美國總統特朗普決定動用1950年代的法案，下令讓美國防部開發、購買裝備，增加稀土磁鐵的產量。

美國高度依賴從中國進口稀土，圖為美國唯一運營的稀土礦。（Getty）

綜合媒體7月23日報道，由於擔心中國限制稀土產品出口，美國總統特朗普（Donald Trump）7月22日向美國國防部下令，要求大力促進用於消費電子、軍事硬件和醫學研究的稀土磁鐵生產。

據彭博社報道，特朗普22日簽發該項指令時表示，美國稀土磁鐵產能「對國防至關重要」，若不採取行動，美國相關行業預計無法提供相關稀土產品產能。

他命令中包括由釹、鐵和硼製成的磁鐵，以及釤鈷磁鐵。

報道稱，特朗普以美國國防生產法案（DPA）為依據下達命令，並以信件的方式交給了國會委員會領導人，「這些提議對國防至關重要。」

DPA是1950年代的美國法律，旨在給予美國總統和國防部足夠的空間採購國防所需的裝備。

6月11日，美國國務院公開「能源資源治理倡議」計劃，通過分享技術及管理經驗，幫助各國開發鋰、鈷、銅等礦產資源，以減少全球對中國稀土進口的依賴。

而外界對此並不看好，專家認為，問題關鍵不在開採，而在於精煉技術和稀土元素的後氧化能力。美國無論開採多少，技術還是比不上中國。

美國商務部此前發佈的一份名為《確保關鍵礦物安全可靠供應的聯邦戰略》報告，指出美國嚴重依賴外國關鍵礦產資源和外國供應鏈，建議美政府採取措施，包括推進關鍵礦產供應鏈轉型、加強與盟國合作、減少國內礦產資源開發審批限制等，促進國內稀土和其他關鍵礦物的生產。

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）也表示，美國「將採取空前步驟」來確保美國不會讓關鍵礦物的供應被切斷。範圍廣泛的科技產品，包括智能手機、電腦和混合動力轎車電池都需要這些礦物。

對於中國是否會在貿易戰中考慮禁止出口稀土到美國一事，中國商務部發言人高峯表示，作為世界最大的稀土材料供應國，中國一直秉持開放、協同、共享的方針推動稀土產業的發展。

高峯表示，在服務國內需要的基礎上，中方願意滿足世界各國對稀土資源的正當需求。但是，如果任何國家想利用中國出口的稀土所製造的產品，遏制打壓中國的發展，於情於理都是令人難以接受的。