歐洲多國支持建立護航艦隊　伊朗揚言爭奪霍爾木茲海峽控制權

英國運油輪在霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）遭伊朗扣押後，倫敦方面提出建立歐洲護航艦隊，確保當地自由和安全航行。路透社7月23日報道，法國、意大利和丹麥已經表態支持，不過伊朗則揚言會爭奪這個運送石油的重要航道。

美國雖然在較早前提出與英國相同的建議，但當時未獲歐盟正面支持，一名歐盟高級外交官表示，華府的立場是希望以國際社會向伊朗實施最大壓力，反而英國強調航行自由的觀點較容易令各國接受。

該名外交官又提到，英國官員在歐盟高級外交會議上提出建議，指艦隊無需涉及歐盟或美國。英國外交和國防官員亦討論到部隊規模，考慮由英國、意大利、西班牙、法國及德國派出艦艇和戰機，另外荷蘭正評估有關建議。

另一方面，伊朗伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）23日報道，副外長阿格拉希（Abbas Araqchi）訪問巴黎時，向法國外長勒德里昂 （Jean-Yves Le Drian）表示，伊朗會以最大努考確保波斯灣，特別是霍爾木茲海峽，他指德黑蘭不會容許在該敏感地區的航行受到干預。

阿格拉希其後與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）會面，雙方同意透過外交途徑為世界帶來和平。

（路透社）