韓國再要求日本取消實施額外出口管制計劃

韓國產業部7月24日發聲明，再次要求日本取消將韓國從出口優待「白名單」剔除的計劃，警告有關行為將破壞兩國的雙邊經濟關係。世界貿易組織（WTO）同日將討論日本對韓國出口管制議案。

日本指摘韓國的出口商品管制鬆懈，使商品有機會用作軍事用途，因而對韓國實施出口限制，並計劃於未來數周內將韓國從「白名單」剔除。

韓國發聲明指，韓國15年來均列為「白名單」國家，日本有關計劃將加強對韓國的出口管制，傷害兩國逾60年的緊密經濟關係。聲明形容，日本的行為短視，並指會同時損害韓國和日本的企業，認為雙方應制定平等和互利的自由貿易系統，但強調首爾準備好隨時與日本對話。

為期兩天的世貿總理事會會議23日在日內瓦舉行。由於部分議題討論耗時較長，日本對韓出口管制議案推延至24日討論。

韓國產業通商資源部新通商秩序戰略室長金勝鎬表示，會議議程略有推遲，將全力而為。日方代表、日本外務省經濟局長山上信吾則指，日本沒有採取違反世貿組織規則的措施，這次議案由韓國提出，日方將在聽取韓方主張後闡明立場。

產業部通商交涉本部長俞明希現正於美國華盛頓展開遊説工作，力爭美國出面調解因日本限貿措施引發的韓日矛盾。

（路透社／韓聯社）