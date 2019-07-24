中俄日韓四國軍機發生混亂對峙 五角大樓緊急發聲

中國和俄羅斯軍機日前在東北亞海域上空進行了聯合巡航，這是兩國首次有這樣的行動，引發了外界的強烈關注，美國方面也發聲。

東北亞上空爆發緊張對峙

7月23日，兩架解放軍轟-6K和三架俄空天軍戰機先後進入日韓防空識別區，日韓均緊急起飛戰機進行攔截監視。

在對峙過程中，韓軍稱俄空天軍A-50預警機「侵入獨島領空」，並隨後以此為由發射實彈和熱誘餌彈，警告俄空天軍預警機。韓方稱，這是俄軍機史上首次「侵犯韓國領空」。

韓國聯合參謀本部（簡稱聯參）23日表示，韓國空軍戰鬥機當天上午向「侵犯」韓國東部海域領空的一架俄軍A-50預警機前方1公里處射擊數百發機槍彈以示警告。

聯參方面表示，上午共有5架外國軍機闖入韓國防空識別區，其中包括俄軍的2架TU-95轟炸機和1架A-50預警機。韓國空軍戰鬥機對俄軍機進行10多次示警廣播，但俄軍機未予應答。俄軍機第一次「侵犯」獨島空域時，韓軍發射10多枚熱誘餌彈和80多發機槍子彈，第二次犯境時，發射10枚熱誘餌彈和280多發機槍彈示警。

各方表態

在對峙事件發生後，韓國國防部與外交部當天下午召見俄羅斯與中國的駐韓大使館相關人員，分別就侵犯領空和飛入防空識別區提出抗議。

韓國總統國安室室長鄭義溶還向俄聯邦會議祕書帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）對俄軍機疑侵犯韓國領空表示抗議。青瓦台在社交媒體推特（Twitter）上援引鄭義溶的話稱：「我們認為這一情況極其嚴重，如果該行為再次發生，則我們將採取更為嚴厲的措施。」

日方也召集韓俄大使，抗議兩國軍機「入侵竹島」。日本所説的竹島就是韓國所説的獨島，兩國對彼此之間海域中的那片島嶼都聲稱擁有主權。

對於日本和韓國的相關指責，俄羅斯國防部發布聲明稱，俄羅斯空天軍及中國人民解放軍空軍在亞太地區使用「遠程飛機」進行了首次聯合空中巡邏，本次行動不針對第三方國家。

俄國防部表示，俄方沒有侵犯韓國領空，同時指責韓國戰機「穿越俄轟炸機航線」，發射熱誘餌彈是「不安全舉動」。

俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）表示，俄軍機在日本海巡航期間沒有侵入韓國領空，俄羅斯不承認日韓方面「防空識別區」，而且韓國軍機採取了「不專業的應對措施」。

俄羅斯遠程航空兵司令科貝拉什（Sergei Koberash）當天也談及此事，他表示，俄方已就韓軍機危險且不合法的行為向韓國駐俄使館武官遞交照會。

他説：「俄羅斯機組人員嚴格遵照飛行計劃行動。根據客觀監控數據，並沒有侵犯韓國和日本的領空。機羣中離爭議島嶼最近的飛機也距離25公里之外。因此韓國飛機的做法必須定性為空中的無賴行為。」

中國方面也做出了迴應。中國外交部發言人華春瑩迴應稱，防空識別區不是領空，各國均有飛越自由。至於「侵犯」一詞，中韓是友好鄰邦，『侵犯』這類的詞最好要慎用，由於外交部不清楚具體情況，建議也從國防部那邊去了解具體發生了什麼。

中國國防部發言人吳謙24日説，中俄兩軍在東北亞地區組織實施首次聯合空中戰略巡航，中方派出兩架轟-6K飛機與俄方兩架圖-95飛機組成混合編隊，在日本海，東海有關空域按既定航線組織聯合巡航。飛行期間，兩國空軍飛機嚴格遵守國際法有關規定，未進入他國領域。此次聯合巡航旨在深化和發展中俄新時代全面戰略協作夥伴關係，進一步提升中俄兩軍戰略協作水平和聯合行動能力，共同維護全球戰略穩定。此次行動是中俄兩軍年度合作計劃內的行動，不針對第三方。

與此同時，美國國防部發表聲明稱，堅定支持盟友韓國和日本以及他們針對中國和俄羅斯軍機進入相關空域做出的反應。

五角大樓印太事務發言人伊斯特伯恩（David Eastburn）7月23日在一份聲明中説，美國國防部正在就有關事件與盟國韓國和日本緊密協調，並繼續監視事態的發展。聲明還説，美國保衞盟國安全的承諾牢不可破。

媒體評論

美國有線電視新聞網（CNN）報道稱，中俄日韓四國軍機23日在日本和韓國海岸邊的一個有爭議的小島上發生了混亂且史無前例的衝突。

報道稱，是什麼引發了這次衝突，以及為甚這些飛機會在這個區域，仍不清楚。但是專家説，這次任務可能是由俄羅斯設計，目的是為了引出韓國和日本的戰機，達到收集情報的目的。

中俄關系的走近令美國擔憂。（AP）

日本共同社則稱，俄軍機與中國軍方共同行動的飛行實屬罕見。中俄在日韓均主張擁有主權的島嶼周邊採取此類軍事行動的意圖不明，韓國參謀本部等正加緊展開分析。

英國廣播公司（BBC）報道稱，中俄雙方戰略轟炸機和預警機參與的首次聯合亞太巡航7月23日一度導致韓國與日本空軍戰機緊急升空，氣氛緊張。此次巡航正值美國鷹派國家安全顧問博爾頓（John Bolton）訪問首爾之際，也許並非巧合。

報道稱，中俄空軍這次動作規模雖然不大，但是必然對華盛頓-東京-首爾同盟震動不小。面對中俄「全面夥伴關係」的強勢出擊，美日韓聯盟下一步如何應對，必將成為東北亞局勢的新看點。

文章稱，儘管中俄此前曾舉行過陸上和海上軍演，但是出動戰略轟炸機和預警機在東北亞敏感區域聯合巡航是史無前例的。從韓國與日本的激烈反應程度可以看出，此舉對美國在東亞的兩大盟友震動不小。

BBC還稱，這是俄羅斯和中國的遠程戰機在亞太地區首次聯合巡航，就莫斯科和北京不斷髮展的軍事關係發出了一個強烈的信號。這對美國的戰略帶來巨大挑戰。華盛頓的噩夢就是俄羅斯和中國關係的不斷加強。