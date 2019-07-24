文翠珊最後國會答辯：全力支持約翰遜　郝爾彬「大限已到」

英國首相文翠珊（Theresa May）7月24日結束約3年任期，她在最後一次的國會答辯中表示，將全力支持下任首相約翰遜（Boris Johnson）。她亦不忘批評工黨黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn），稱他「大限已到」。

文翠珊辭任首相後，仍會繼續做國會議員，她表示，將以梅登黑德（Maidenhead）議員的身份於國會「後排」繼續擔當議員的職責。她表示，對於交棒予下任保守黨黨魁和首相感到欣慰，並提到約翰遜在其內閣下合作，致力於兑現英國人在2016年的投票決定，以及為國家服務。她補充，期望在「後排」全力支持下任首相，又呼籲約翰遜就任後，把教育基金列為首要任務。

文翠珊離場時，全體議員站立鼓掌（法新社）

在野工黨領袖郝爾彬讚揚文翠珊有責任感，呼籲她在「後排」反抗約翰遜魯莽的脱歐計劃。惟文翠珊不領情，並向他説：「或者我應該與他（郝爾彬）這樣交流，作為一個接受自己時限已到的領袖，也許現在他是時候做相同的事了」，諷刺他應該辭職。

文翠珊答辯完畢後，下議院議員報以熱烈掌聲，期間文翠珊百感交集，強忍淚水。她表示，自己將再次回到國會「後排」，指這是她擔任議員21年來的巨大轉變。她讚揚議員和他們所代表的選民是英國「議會民主的基石」，並以略帶顫抖的聲線稱「為選民服務將繼續是她的最大動力」。