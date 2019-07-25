博爾頓日韓行重要表態被揭　韓國或大失所望

在日韓經貿爭端日漸升温的背景下，美國白宮國家安全顧問博爾頓（John Bolton）開啟日韓行，外界關注博爾頓將調停兩國矛盾。但據消息人士透露，博爾頓已對日本表示，無意積極調解日韓矛盾。

博爾頓當地時間7月23日至24日訪問韓國，7月21日至22日訪問了日本。鑑於日本對韓半導體出口限令，日韓目前爆發嚴重爭端。因此，外界關注博爾頓此行能否調停日韓外交及貿易爭端。

但據日本共同社報道，日本政府相關人士24日透露，博爾頓22日與日本外務大臣河野太郎舉行會談時，就圍繞原被徵勞工問題和加強半導體材料出口管制對立加深的日韓關係表示，美國無意積極居間調停。

日本外務省幹部接受採訪時明確表示「日本不尋求調停」。美國很可能不會為日韓搭橋。

據相關人士介紹，河野太郎在22日與博爾頓的會談上，就日韓關係惡化説明稱「（韓國）在原被徵勞工問題上打破了國與國的約定，且不答應採取仲裁程序，責任在韓國」。河野強調加強出口限制是以安全保障為目的的正當措施。

博爾頓把日韓不和視為問題，認為「可能對面向朝鮮無核化的日美韓合作造成負面影響」，敦促在當事國之間解決。

據美國政府相關人士介紹，美國的立場是原則上不參與涉及歷史認識的雙邊問題。對於此次博爾頓告知無意調停，日本政府消息人士稱：「也有『不要弄成必須美國出手的事態』的意思吧。」

此前，美國總統特朗普（Donald Trump）透露韓國總統文在寅要求他居間調停，表示若日方也有要求，則願意出手調停。

相較於日本不尋求美國調停的態度，韓國則對博爾頓的日韓行寄予極大希望。據韓國《朝鮮日報》稱，韓國期待博爾頓訪韓，文在寅政府不惜利用日韓軍事情報保護協定（GSOMIA）為槓桿「下猛藥」，也希望美國積極介入。韓方此前表態，會視情況終止與日本分享情報的《軍事情報保護協定》。

不過，韓聯社7月24日援引韓國國防部發布的新聞稿稱，博爾頓24日會見韓國防長鄭景鬥，雙方一致認為日韓需要持續開展安全方面合作，並商定為日韓、美日韓安全合作保持緊密合作。但鄭景鬥和博爾頓沒有談及日韓《軍情保護協定》。

韓國防務分析研究所高級研究員金泰宇曾表示，「情報分享協定正陷入危機」，博爾頓會仔細傾聽，但也會要求保住協議。他還説，韓國才是協議終止的直接受害者，因為日本的情報能力「遠勝韓國」。

日本7月4日對韓國實行部分半導體材料的出口限制，並取消其貿易特惠待遇。韓國半導體產業受創嚴重，韓國國內隨後掀起抵制日貨的運動。