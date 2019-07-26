烏克蘭公開扣押俄羅斯船隻片段　聯合國呼籲避免事件升級

烏克蘭國家安全局（Security Service of Ukraine）7月25日上載一段關於當局在伊茲梅爾港（port of Izmail）扣留一艘俄羅斯船的影片，並指該艘船與俄烏2018年11月在刻赤海峽（Kerch Strait）發生的海上衝突有關。

從影片所見，一艘烏克蘭船先圍繞該艘名為「Nika Spirit」的俄羅斯船航行，然後烏克蘭的軍隊再登上該艘俄羅斯船，他們先對該艘船進行搜索，並查獲其航海日誌及通訊紀錄，然後再對船員進行訊問。

俄羅斯外交部對此表示，若烏克蘭拘留俄羅斯公民作為人質，此舉將被視為嚴重違反國際法，並一定會造成相關後果，並指俄方正瞭解情況，以作出適當回應。俄羅斯聯邦委員會、亦即上議院議員賈巴羅夫（Vladimir Dzhabarov）則形容烏克蘭的舉動是絕對非法，也損害兩國關係。

對於這宗事件，聯合國呼籲俄烏雙方避免局勢升級和空談，並根據聯合國憲章彼此尊重對方的權利。

2018年11月，俄羅斯在刻赤海峽（Kerch Strait）向烏克蘭軍方船隊開火並扣押其炮艇及拖船，導致兩國關係緊張升温，烏克蘭指控俄方拖走2艘烏克蘭砲艇及1艘拖船，並導致6名船員受傷。俄方則指三艘烏克蘭軍艦不顧警告，穿越俄羅斯邊境。

（綜合報道）