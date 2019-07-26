南海新對峙仍在繼續 越南再強硬要求中國船隻立即撤離

隨着中越在爭議海域的對峙加劇，越南7月25日再次要求中國船隻「立即撤出」有爭議的地區。

越南再向中國發警告

河內7月25日稱已經向北京發送了數條信息，要求一艘中國勘測船離開這個水域，並在7月25日重申了這一要求。

越南外交部發言人黎氏秋恆（Le Thi Thu Hang）對媒體説：「這很嚴重，越南已經採取了多種外交措施，包括髮表外交聲明反對中國的行動，要求中國從越南水域撤回船隻。」

黎氏秋恆還表示，越南方面會憑藉國家法、以和平的方式、堅持不懈地保護其海洋主權。

黎氏秋姮7月19日也曾在一份聲明中説，「過去幾天來，『中國海洋地質8號』勘探船和護衞船隻在東海南部海域進行活動，侵犯了越南專屬經濟區與大陸架。」

但是中國政府上週表示，要求越南政府尊重其對這一資源豐富地區的主權主張。越南、台灣、菲律賓、馬來西亞和文萊都對南海部分海域提出主權聲索。

中國對南海90%以上的海域提出主權聲索。中國劃出的「九段線」深入越南和菲律賓等國的200海里專屬經濟區。北京政府認為此線之內區域均為中國版圖。

中國在越南油田區域進行勘測期間，越南總理阮春福（Nguyen Xuan Phuc）視察了位於首都河內的海岸警衞隊總部。越南媒體沒有對海上對峙事件進行報道，但展示了阮春福通過視頻連線與海岸警衞隊船員通話的畫面。

越南海岸警衞隊官網發表聲明稱，阮春福要求他們「保持警惕，準備戰鬥」，準備應對「不可預料的事態發展」。

新對峙長達數週

這場新對峙首先是由美國智庫爆料出來的。美國戰略和國際研究中心（CSIS）和高級國防研究中心（C4ADS）7月17日發佈報告稱，越南和中國船隻在南海位於越南經濟專屬區內的離岸油田發生對峙，時間長達數週。

兩家機構發表的另一份報告則指出，隸屬中國地質調查局的勘探船「海洋地質8號」於7月15日完成為其12天的勘測工作，其活動範圍靠近爭議島嶼南沙羣島。該船所勘測的一處油田的開採權已經被越南政府授予西班牙國家石油公司（Respol）。在2017年和2018年，該公司先後兩次因為中方壓力而停止在越南海域的開採工作。

根據美方智庫提供的數據，「海洋地質8號」進行勘測期間有3艘中方海巡船護航，而越南則派出9艘船隻密切跟隨。

數天前，中國海巡船海警35111號對數艘越南船隻做出「具有威脅性質」的航行舉動。

美國高級國防研究中心7月19日提供的進一步分析顯示，「海洋地質8號」勘探船依然在越南海域活動。

美國隔岸喊話

美國蘭德公司防務專家何天睦（Timothy Heath）認為，中國有這些行為，顯示出中國對於自身有能力控制南海、推進海洋聲索上變得更為自信和膽大。

他説：「我認為，人們看到了海上絲綢之路的代價，這是與收益相伴而來的。中國在東南亞地區的經濟力量帶來了貿易、投資和更大的經濟融合，但是伴隨資金而來的是槍炮。中國覺得，在他們資助很多經濟融合項目的同時，有權對南中國海的自然資源做出聲索。我認為，在這些對抗中，中國越來越自信、越大膽去推進這些聲索。他們似乎認為，越南、馬來西亞和菲律賓等國應該要準備好聽從中國。」

何天睦認為，世界其他國家應當團結起來，批評中國的所作所為。這有這樣，中國才會有所顧忌，做出改變。

美國方面也就局勢表態。（AP）

7月20日，美國國務院發言人發表聲明稱，美對有關中國干擾南海油氣開發活動的報道感到擔憂，包括干擾越南長期的勘探和生產活動。聲明援引美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）言論稱，中國通過脅迫手段阻止南海開發。

美總統國家安全事務顧問博爾頓（John Bolton）發推特稱，中國對東南亞鄰國的脅迫行為威脅本地區和平穩定。

中國外交部發言人耿爽在7月22日的例行記者會上表示，長期以來，美國等一些域外勢力在南海問題上説三道四，煽風點火，挑撥離間，居心叵測。有關做法只會搞亂南海局勢，破壞地區和平穩定。蓬佩奧先生和博爾頓先生的有關言論完全是罔顧事實，是對中國和東盟國家維護南海和平穩定，妥善管控爭議有關願望和努力的誣衊和中傷。本地區國家和人民不會上這個當。