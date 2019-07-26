朝鮮試射導彈被指只針對韓國　為與特朗普對話不罵美國

朝鮮7月25日再向東部海域試射兩枚短程導彈，當地官媒事後表明，這是向韓國抗議之舉，不滿對方企圖軍演。下月的美韓軍演惹來朝方不高興，早是意料之事，但朝鮮隻字不罵美國，分析認為，朝鮮既是在「測試」韓國，也是避免批評美國總統特朗普，要保留與這位領導人直接對話的機會。

朝中社表示，韓國軍方是「好戰勢力」，不顧朝鮮再三警告，輸入尖端攻擊型武器，「熱衷於企圖強行軍演」，故此金正恩親自指導該次試射武器，以示警告。在朝中社的報道中，全程未有提到參與軍演的另一方美國。

朝鮮再試射導彈（路透社）

朝鮮要保持與特朗普對話機會

英國廣播公司（BBC）駐首爾記者比克（Laura Bicker）分析指，朝鮮把目標放在首爾，似乎是在測試自己對韓國的影響力，又可能是嘗試分化美韓關係。比克稱，朝鮮再一次地沒有批評特朗普，形容這已經成為「習慣」，這是因為朝鮮領袖金正恩要繼續打開與特朗普對話的大門，與特朗普直接交接，不願放棄這機會。

韓國近來提出對朝鮮給予糧食援助，但朝鮮在面對食物短缺的情況下，也因不滿美韓軍演，表明不接受韓國政府的5萬噸白米。

金正恩希望保持與特朗普直接對話的機會（Getty Images）

美朝即將恢復會談

朝鮮即將與美國恢復會談，更要趁這時候更加「籌碼」。韓國東國大學朝鮮研究教授金容鉉認為，這是平壤政府的低級別抗議手段之一，藉此向美國政府發放信號，要求放寬核談判的條款。而金正恩曾向特朗普承諾暫停核試及長程導彈試射，結果他也利用「灰色地帶」，試射短程導彈。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）7月25日表示，他預計在數周內與朝鮮舉行工作級別會談，商討朝鮮無核化。