王毅出席金磚會：世界面臨百年大變局　亂的一面越來越突出

中國外長王毅日前出席了在巴西舉行的金磚外長會，王毅在參會期間，多次提到世界面臨百年未有之大變局。

中國外交部北京時間7月27日發佈聲明説，當地時間2019年7月26日，中國國務委員兼外交部長王毅在巴西出席金磚國家外長正式會晤。會晤由巴西外長阿勞若（Ernesto Araujo）主持，俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）、南非外長潘多爾（Naledi Pandor）和印度國務部長辛格（VK Singh）出席。

王毅表示，當今世界正面臨百年未有之大變局。以金磚國家為代表的新興市場和發展中國家相繼崛起，有力推動了世界多極化進程。金磚合作不是五國的權宜之計，而是着眼於共同和長遠發展的戰略選擇，更是符合時代發展潮流的必由之路，擁有巨大潛力和光明前景。不論國際風雲如何變幻，金磚合作的方向都絕不能改變。面對新形勢新挑戰，五國要發出更強的金磚聲音，提出更多的金磚方案，展現更大的金磚作用。

王毅指出，單邊主義破壞國際規則，挑戰國際法治，加劇了世界的不穩定和不確定性。金磚國家要帶頭維護多邊主義，維護以聯合國為核心的國際體系，維護以國際法為基礎的國際秩序，維護以世貿組織為代表的多邊貿易體制，維護新興市場和發展中國家的共同利益和發展空間。

中國外交部還在另外一份聲明中透露，王毅26日在出席金磚外長會議期間同俄羅斯外長拉夫羅夫舉行了雙邊會晤。

王毅指出，當前世界面臨百年未有之大變局，亂的一面越來越突出。但中俄關系日益牢固、堅韌，成為國際形勢中的穩定器。中方願在國際事務中同俄方肩並肩維護兩國正當權益和國際公平正義，背靠背促進地區及世界的和平穩定。

拉夫羅夫贊同王毅對俄中關係的評價和建議，表示俄方願同中方一道落實好兩國元首共識，推動俄中新時代全面戰略協作夥伴關係穩步發展，取得更多務實成果。當前形勢下，俄中合作的全面性和戰略性進一步凸現，兩國應加強在地區和國際事務中的協調合作，共同為當今世界注入更多穩定性。俄中戰略協作具有很強的內生動力，不受外部因素影響，任何試圖挑撥俄中合作的企圖都不會得逞。

王毅還於當地時間25日會晤了巴西總統博索納羅（Jair Bolsonaro）。博索納羅説，期待着10月對中國進行國事訪問，也熱烈歡迎中國國家主席習近平11月來巴西出席金磚國家領導人會晤。