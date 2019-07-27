莫斯科「反DQ」示威　促反對派可參選　警方拘520人

俄羅斯首都莫斯科7月27日爆發大型示威，數以千計的民眾上街遊行，抗議政府不合理地「DQ」（Disqualify）反對派參選人，把他們排除在9月的地方選舉之外。遊行期間，示威者與警方發生衝突。當地監察組織指，早在活動開始前，警方便已搜捕多人，至遊行展開後，拘捕人數再升至起碼520人。

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DQ參選人惹不滿

政府沒有批准這次遊行，指控是「非法」。遊行與9月將舉行的莫斯科議會選舉有關，俄羅斯近年經濟不景，國民收入下降，反對派本來有望在這個地方選舉爭取更多議席，但遭官方以「沒有收集足夠的提名簽名」為由，拒絕了不少人的參選。反對派批評這是説謊，正在獄中的反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）號召民眾上街。

未遊行警方先搜捕

但監察組織「警察訊息組織」（OVD-Info）指，在遊行還未開始前，警方已大量拘捕組織遊行的人士。反對派人士古德科夫（Dmitry Gudkov）表示，調查人員在活動前一晚到他的家中搜查，帶走了他的電腦與電話，「他們就是不想我們上街。」但他稱不會讓政府如願，「若我們不可在選舉競爭的話，那麼我們就在街上。」他相信自己會被捕。

遊行開始後，當地警方高度戒備，又組成人鏈封路，示威者與警方爆發衝突。「警察訊息組織」之後指，遭拘留人士升至起碼520人。

（EuroNews / 路透社）