中美談判前夕貿易解凍跡象　續有美國大豆運往中國

在中美貿易談判代表本週於上海進行談判前夕，有消息傳出已有數百萬噸美國大豆裝船運往中國，美方亦已宣佈對110項中國輸美工業品豁免加税。由此可見中美雙方有意為談判營造良好氣氛。

新華社7月28日報道，該社記者從國家發展改革委、商務部相關方面獲悉，中美兩國元首大阪會晤後，已有數百萬噸美國大豆裝船運往中國，同時美方宣佈對110項中國輸美工業品豁免加徵關税，並表示願意推動美國企業為相關中國企業繼續供貨，這顯示了雙方落實大阪會晤共識的意願。

在中美本週於上海舉行第十二輪中美貿易談到前夕，兩國在貿易方面續有解凍跡象。新華社報道，7月19日以來，一些中國企業就採購新的大豆、棉花、豬肉、高粱等農產品向美國供貨商進行詢價。根據市場條件，目前已有一批農產品採購成交。有關企業已申請排除對這部分自美進口農產品加徵的關税，國務院關税税則委員會將按程序辦理。

報道指下一步中國有關企業還將根據國內市場需要，遵循市場化原則，繼續就採購美國大豆、棉花、豬肉、高粱、小麥、玉米、乳製品等農產品展開詢價。只要美國農產品價格合理、品質優良，預計還會有新的農產品採購成交。

新華社引述中國有關部門表示，美方應該採取具體措施落實美方有關承諾，為雙方經貿合作營造有利條件。央視同日報道亦指出，美國在應採取特定措施以兑現其承諾，改善兩國經貿關係。