特朗普要求WTO取消中國發展中國家地位　人民日報回擊

在中美新一輪談判即將舉行前夕，美國總統特朗普要求取消中國的發展中國家地位，中國方面做出了回擊。

人民日報批美國荒唐

中共黨媒《人民日報》北京時間7月28日發表題為《故技重演 不得人心》的評論稱，貪婪者始終不會放棄任何一個攫取利益的機會，敲詐者也不會因屢屢失敗而收手。在第十二輪中美經貿高級別磋商舉行之際，美國一些人又玩起了威脅施壓的老把戲，從箱底翻出世界貿易組織（WTO）發展中成員地位問題，故技重演，不得人心。

評論稱，誰是WTO的發展中成員？顯然不應該用美國利益來界定，也不可能由美國一些人説了算。美方近來曾在WTO先後提交兩份關於討論發展中成員地位問題的提案，碰了一鼻子灰。大多數發展中成員表示反對，指出要求發展中成員放棄特殊與差別待遇，與WTO的原則精神不符，繼續討論該問題將使WTO陷入更加困難的境地。中方同印度等10個發展中成員提交共同提案，表明了對這一問題的鮮明立場，強調應由發展中成員自己決定是否以及如何使用特殊與差別待遇。

評論指出，特殊與差別待遇是解決發展鴻溝和能力缺失的重要政策工具，是WTO賦予所有發展中成員的合法權利，也是多邊貿易規則的重要組成部分。但美國一些人根本無視這些事實、邏輯、規則，在他們的眼中就只有一條：只要於我有利，管他洪水滔天。所以，大約2/3的WTO成員享受發展中成員特殊與差別待遇，便成了他們的眼中釘、心中痛。

評論還強調，中國經濟實力躍上新台階，但人均水平與發達國家仍有較大差距；中國經濟結構出現重大調整，但產業和就業結構與發達國家相比仍存較大落差；中國城鄉區域發展協調性顯著增強，但發展不平衡不充分問題依然比較突出；中國社會民生水平明顯提高，但與發達成員尚有距離；中國創新驅動發展成果豐碩，但發展質量整體上與世界先進水平還有不小差距；中國已成為貿易大國，但距離貿易強國還有很長路程。中國從未濫用WTO發展中成員特殊與差別待遇，一直承擔與自身發展水平和能力相適應的責任和義務。從各方面事實情況來看，中國仍然是世界上最大的發展中國家。

評論還説，美國大方面設定的90天期限是荒唐的，是欺世者的狂言狂語。

特朗普稱中國不是發展中國家

據悉，美國總統特朗普7月26日突然發表備忘錄，指示其高級貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）使用「一切可能手段」向世界貿易組織施壓，意圖剝奪不受美國認可經濟體的「發展中國家」地位。

特朗普在備忘錄中直接「點名」中國，甚至發出90天「最後通牒」，威脅稱屆時若沒有「實質進展」，美國將單方面採取行動。

特朗普在給萊特希澤的一份備忘錄中稱，「美國從未承認過中國的發展中國家地位，目前幾乎所有的經濟指標都與中國的主張不符。」

他聲稱，發達國家和發展中國家的分類方法已經「過時」，這使得一些WTO成員在國際貿易領域獲得了「不公平的」優勢。世界上最富有的10個經濟體中，有7個主張自己是發展中國家或地區。新加坡、墨西哥、卡塔爾和韓國也在「濫用」這個詞。

在備忘錄發佈後，特朗普又專門上推特（Twitter）發文稱，「當世界上最富有的國家們自稱是發展中國家，以逃避WTO的規則，並獲得特殊待遇時，WTO就已經垮了。真是夠了！！！」

他還説：「今天，我指示美國貿易代表採取行動，讓各國停止利用制度『作弊』，還損害美國利益！」

學者評論

特朗普挑起中美貿易摩擦以來，美國一直要求中國不再強調「發展中國家」地位，中方對此斷然拒絕。

對於特朗普的舉動，有專家分析指出，WTO改變規則是「出了名的困難」，要求所有164個成員達成一致，特朗普此舉「象徵意義大於實質意義」。

中國對外經濟貿易大學中國WTO研究院院長屠新泉還在接受媒體網採訪時指出，WTO馬上放假一個月，90天內實現讓特朗普「滿意」的變化是「不可能」的事。而美國此前也一直在採取單方面行動，好像也沒什麼新招，對中國來説無所謂了。

美國企業研究所的中國問題專家史劍道（Derek Scissors）認為，特朗普政府的新舉動也很難改變中國的想法，「這只是美國人的願望。」

WTO前副總幹事耶爾薩（Rufus Yerxa）也稱，「特朗普政府的意思似乎是，對於美國不認為是『發展中』的經濟體，它不會遵守那些條款。我不確定這是否具有重大商業意義，但可能具有重大象徵意義。」