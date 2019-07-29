伊朗原子能組織負責人：將重啟核反應堆

伊朗原子能組織負責人最新表態稱，伊朗將重啟核反應堆，伊朗核問題或再度嚴峻化。

伊核協議各方當地時間7月28日在維也納舉行緊急磋商。（Reuters）

據伊朗國家通訊社7月28日報道，伊朗原子能組織負責人阿里·阿克巴爾·薩利希（Ali Akbar Salehi）當地時間7月28日表示，伊朗將重啟阿拉克重水核反應堆的活動。

據美聯社此前報道，伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）7月3日在一次內閣會議上暗示伊核協議歐洲簽署方未能履行承諾，沒有幫助伊朗減輕因美國製裁帶來的痛苦。魯哈尼揚言要提升鈾濃縮產量，他説：「我們想要多少，就生產多少，濃縮鈾丰度將超過3.67%。」

伊朗2015年7月與美國等六國達成伊核協議，承諾限制核計劃，換取國際社會解除對它的制裁。依據協議，伊朗低丰度濃縮鈾儲量不得超過300公斤，可製備的濃縮鈾丰度限制在3.67%以下，遠低於武器級濃縮鈾需要達到的90%以上丰度。美國特朗普（Donald Trump）政府上台後，稱該協議「不公平」而選擇退出該協議。

7月1日，伊朗外長扎裏夫（Mohammad Javad Zarif）表示，伊朗已經打破了基於伊核協議的300公斤（濃縮鈾儲量）限制。

另據英國路透社7月28日報道，伊核協議各方當天在維也納舉行的緊急會談，旨在為應對伊朗與西方之間近期緊張局勢的升級，包括近期發生的英國與伊朗互相扣留對方油輪的對抗以及伊朗違反伊核協議的一系列舉措。