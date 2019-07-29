雅加達面臨陸沉危機 印尼總統：須修建大堤壩

印尼首都雅加達面臨陸沉危機，總統佐科維多多（Joko Widodo）表示，應該加快興建大堤壩圍繞雅加達，以免城市沒於水中。

雅加達常住人口超過1000萬，極其擁擠，而且污染嚴重。（VCG）

據美聯社7月28日報道，印尼總統佐科維多多接受專訪時指出，希望加快興建環繞首都雅加達的大堤壩，防止雅加達被海水淹沒。

按照現時情況，專家估計2050年，雅加達三分之一地區可能會處於水中。雅加達北部更是首當其衝，該地區每年平均沉降10釐米，影響數百萬居民。佐科維多多表示，興建堤壩需要儘快完成，「以防止雅加達沉到海里」。

佐科維多多並重申，希望在爪哇島以外覓地建設新首都。他指，雅加達容易受地震和海嘯影響，又説：「我們要確保首都安全，免受天災。」不過，他並沒説明新首都選址。他表示，希望分隔開首都、行政中心、以及商業及經濟重心。

佐科維多多競選連任成功，任期到2024年。（Getty）

有指雅加達是全球沉降的最快的城市之一。數十年來，雅加達發展不受管控、城市規劃缺失、政客着重個人利益，忽視社會需求，都令沉降問題惡化。由於城市缺乏完善的水管網絡，企業和居民均直接從蓄水層取水，造成過度提取地下水。未來全球暖化導致海平面上升，預料沉降將更加嚴重。

大堤壩的建設工程早於10年前開展，耗資420億美元。有一部分的混凝土牆已經出現裂痕。然而，政界對於工程的支出和對捕魚業的影響爭議不斷，令工程落實緩慢。有專家認為，政府可能減少支出，只落實一部分的工程項目。有漁民則擔心，工程會影響生計。