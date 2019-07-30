中美新一輪談判30日在上海舉行　特朗普：我們會贏

中美新一輪貿易談判將於7月30日至31日在中國上海舉行，美國總統特朗普稱，美國會贏。

特朗普稱美國會贏

美國總統特朗普7月29日在社交網絡推特（Twitter）上説，歐盟和中國會進一步降息，向市場系統注入資金，使得它們的製造商能夠容易地出售產品。「與此同時，雖然通貨膨脹率非常低，但是我們的美聯儲卻什麼都不做，或者相比之下，做的太少了。這太糟糕了！」

特朗普還説，美聯儲加息了太早、太多了，它的量化緊縮政策是另一個大錯誤。

特朗普還説，歐盟和中國知道如何對付美國。對中國而言，美國至今都是一個「軟柿子」。美聯儲所有舉措都是錯誤的，小幅降息是不夠的。

但是特朗普最後也強調：「無論怎樣，我們都會贏。」

在貿易戰的過程中，特朗普多次批中國讓貨幣貶值，實施量化寬鬆，向市場注入很多資金，抵消了關税的影響。

他也多次批評美聯儲的政策。他曾在推特上説，只要美聯儲出台與北京方面相當的刺激措施，「那將會結束遊戲，我們贏定了！」

特朗普的這番表態正值中美貿易第12輪貿易談判前夕。

外界對談判預期不高

新一輪談判將於7月30日至31日在中國上海舉行，美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）和財長姆努欽（Steven Mnuchin）前往上海，與中國國務院副總理劉鶴牽頭的中國代表團談判。

這次談判是6月底的日本大阪「習特會」重啟兩國陷入僵局的貿易談判後，兩國代表首次舉行面對面的會晤。中國的談判陣容也有所改變，中國商務部長鍾山預計將加入談判，他被白宮方面視為強硬派。

對於這次談判，外界普遍預期不高。特朗普26日曾説，中國想要拖到美國2020年大選之後，想要同民主黨簽署協議。他還説：「當我贏了，他們會立即簽署協議。」

白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）26日也説：「我不期待任何大協議。跟我們的談判代表談過後，我想他們是要去重設談判舞台，並且希望回到五月時候的談判進度」。 庫德洛同時指出，美中需要通過談判來解決知識產權盜竊和強制技術轉讓等關鍵性的結構議題，才有希望達成貿易協議。

中國官媒《經濟日報》旗下的微信公眾號「陶然筆記」也刊文説，中美間還存在不少分歧，但解決分歧只有「平等和相互尊重」一種途徑。中國的立場是沒有變化的——「美國對中國輸美商品單方面加徵關税是中美經貿摩擦的起點，如果雙方能夠達成協議，加徵的關税必須全部取消。」現在看，美方在這個問題上的認知與中方還存在差距。

文章説，如果還抱着舊黃曆不放，那麼無論談多少輪、多少年，都談不出好結果。

《華爾街日報》也説，知情人士表示，雙方在導致5月初談判破裂的問題上不太可能取得重大突破，但可能會取得温和進展。密切關注中美貿易談判動態的人士表示，可能取得的較小成果包括中國承諾購買更多美國農產品，美國則放鬆對美國公司向電信設備巨頭華為技術有限公司銷售產品的禁令，特朗普大體上已同意放鬆對華為的銷售禁令。

關注談判情況的人士表示，如果中美兩國在就華為和農產品購買達成小型協議方面取得進展，可能為談判代表在華盛頓舉行的後續會議上解決更大問題奠定基礎。