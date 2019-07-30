約翰遜令英國無協議脱歐升温　或最終致聯合王國分裂

英國新首相約翰遜7月29日稱舊脱歐協議「已死」，要求歐盟摒棄補底方案重新談判。新外相藍韜文（Dominic Raab）亦稱英國政府正全力為無協議脱歐做準備，英國無協議脱歐温度急升，英鎊隨即下挫。

約翰遜訪蘇格蘭宣佈投資3億英鎊計劃，意圖向蘇格蘭派定心丸。（路透社）

約翰遜在競選保守黨黨魁期間的電視辯論上，曾表示必須讓英國擺出強硬姿勢，才可爭取與歐盟達成更好協議。據約翰遜上任至今的動作，劃設不可改動的10月31日死線相信是其中之一、設條件與歐盟對話是其中之二、宣揚政府正準備無協議脱歐是其中之三。

熱忱帶領英國無協議脱歐

現時未知歐盟會作何反應，但約翰遜言論引證外界預言，約翰遜正熱忱帶領英國無協議脱歐。

約翰遜同日前往愛丁堡與蘇格蘭首席部長施雅晴（Nicola Sturgeon）會面，施雅晴在會面後表示約翰遜未有明確解釋他將如何部署與歐盟談判。施雅晴批評約翰遜實際正帶領無協議脱歐，形容情況十分危險。

約翰遜前往愛丁堡與施雅晴會面，施雅晴稱看不見約翰遜與歐盟談判成功的可能，無協議脱歐或成現實。（路透社）

蘇格蘭人民可自主自己命運

有分析指約翰遜正進行一場賭博，強推硬脱歐除有機會遇上國會反抗外，亦可能動搖整個聯合王國。2016年脱歐公投時蘇格蘭是反對票的集中地，蘇格蘭或利用英國脱歐作為舉行第二次獨立公投的藉口。

保守黨在蘇格蘭議會佔有一定席位，若英國強行硬脱歐將有機會全部丟失。施雅晴表示她雖支持約翰遜，但反對他的脱歐立場，並稱她已向約翰遜表明英格蘭不能強加未來予蘇格蘭人民：「蘇格蘭人民可自主自己命運。」

愛爾蘭舉行統一公投

除蘇格蘭外，無協議脱歐首當其衝的還有北愛爾蘭。北愛爾蘭與愛爾蘭的邊界問題一直是脱歐的最大難關，英國和歐盟的一個關鍵目標是避免在兩地之間設立硬邊界。

備受爭議的補底方案，就是讓英國在脱歐後暫時留在歐盟關税區，直至北愛爾蘭與愛爾蘭邊界問題得到解決為止。但約翰遜同樣稱這方案「已死」，並稱歐盟必須摒棄補底方案才能繼續與英國談判取得新協議。

兩地的邊界問題再次掀起愛爾蘭統一聲音，當地已開始有輿論正推動舉行統一公投。儘管英國宣稱這聲音不大，但北愛爾蘭在2016脱歐公投中同樣是反對票的集中地，無協議脱歐或令民意出現變化。