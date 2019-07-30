中美談判重啟　美國公開大赦華為意向但許可證未發

中美貿易談判7月30日即將在中國上海重啟，美國總統特朗普（Donald Trump）29日在推特（Twitter）上表態稱：「無論如何，我們都會贏。」此前26日，特朗普壓低達成協議期望值説：「等到我贏了（大選），他們（中國）會立即簽署協議。」而在7月22日，特朗普高調與七家美國高科技企業總裁們會晤，討論給中國電信巨頭企業華為鬆綁的事，白宮聲明説，特朗普同意給華為及時頒發採購許可證。只不過，尚未兑現。

任正非預計，美國或即將放開華為對美企關鍵部件的採購許可，若做不到，華為仍有對策。（VCG）

中美7月30日即將在中國上海舉行大阪首腦會晤後首次會面談判，英國路透社當天發表題為《美中談判重啟，但美國企業對華為問題的政府決定看不透》的文章稱，多名談判相關人士預計，華為將成為主導性話題，當然還有美方最為關注的購買農產品議題。

路透消息提到，美國商界聞風而動，35家高科技公司近期向商務部提交了50項對華為銷售許可證申請，只是沒有獲得回應。特朗普7月22日與七家美國高科技公司總裁舉行會晤，白宮發表聲明提到，特朗普在會晤時説，同意「與及時發放許可相關的數項決定」、允許美國企業恢復對中國電信巨頭企業華為銷售高科技產品。《華爾街日報》消息稱，白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）亦在7月23日對記者們提到，特朗普同總裁們就放寬對華為採購禁令的會晤，很積極。

為何美國對鬆綁華為的雷聲大、雨點小？美國商務部前官員、現任美國兩大跨黨派智庫之一戰略與國際研究中心（Center for Strategic and International Studies）高級顧問芮恩施（William Reinsch）分析稱：「目前階段，有大量的混淆信息。」芮恩施補充説，美國決定執行逐一批准對華為銷售許可證的申請制「已經放大了事件的不確定性。」

美國前貿易談判代表、現任亞洲政策研究所副主席卡特勒（Wendy Cutler）則認為：「將（特朗普與七家企業的）會晤公眾化，這是華盛頓在給北京看，『我已經推進對華為鬆綁的舉措了，買農產品的事等着看你們的行動了。』」

華為創始人任正非7月16日左右在中國深圳總部接受雅虎（Yahoo）財經主播兼記者藤田明子專訪時説：「（5月）他們將華為加進實體名單（Entity List），連墨西哥的美國連鎖快餐店麥當勞（McDonald's）都對我們斷供了。」任正非還説：「特朗普在20國集團（G20）峯會（雙邊首腦）會晤時暗示美國將不再一棍子打死華為的話讓很多小型、中型美國企業將部分產品組件對華為恢復供應......絕大多數次要部件的供應已經恢復，這是件好事，尤其可以幫助美國企業提高業績；但美國尚未就關鍵零部件的供應做出任何決定。我預計他們大概需要兩週時間做出決定。」算算日期，正好是7月30日上海談判之時。

但美國《紐約時報》7月29日發表題為《美中重啟談判，達成協議希望渺茫》的文章指出，美中經過數月證實無法在最艱難的議題上做出妥協、達成一致；現在的狀態很像是在嘗試尋找一種能夠推進談判、同時也能避免再次談崩的方法，以免引起股市震盪或是傷及特朗普連任選舉的勝率。

特朗普本人對談判沒有妥協的一方亦感到些許無助，紐時消息稱，特朗普7月26日在白宮對記者説：「一次又一次的會晤，我想中國可能這樣講：『我們等等看，還有14個或是15個月就到（美國）大選了，到時候説不定其中會有一人把美國賣了，那時這個人也將可能贏得大選。』」特朗普還壓低期望值説：「我不知道他們是否將要達成協議，也許會的、也可能不會。」庫德洛當天也對美國全國廣播公司財經頻道（CNBC）説：「我不期待任何大協議。跟我們的談判代表談過後，我想他們是要去重置談判桌。」庫德洛曾在7月23日對記者們提到，美國貿易代表、美方談判牽頭人萊特希澤（Robert Lighthizer）在近期與中方通話裏強調稱，美方想要「回到5月初的談判進展裏，當時一直推進的非常好，可能只有10%尚待談判的部分了。」