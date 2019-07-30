韓外交部：日本很有可能將韓移出白名單

韓國外交部7月30日向國會外交統一委員會彙報時表示，日本很有可能在8月2日處理《出口貿易管理令》修訂案，將韓國排除在可享受手續簡化等優惠待遇的白名單之外。

韓國外交部認為，日本會將韓國排除在可享受手續簡化等優惠待遇的白名單之外。（AFP）

韓聯社報道，韓國外交部認為，相關修訂案在日本閣僚會議獲得通過後，經閣僚和首相聯名簽署，將於8月下旬左右開始施行。

報道指出，韓方已要求日方撤銷對韓出口限制措施，停止推進將韓排除在白名單之外，並呼籲日方通過對話等外交方式解決問題。

韓國外交部表示，若日本將韓國移出白名單，韓方將對此表示遺憾，並要求日方積極回應韓方為解決二戰勞工問題所付出的努力。

外交部還表示，將與美國緊密磋商，爭取朝美工作層磋商儘快重啟，並將呼籲中日俄等國發揮建設性作用，支援朝美對話。

韓聯社7月29日引述多名外交消息人士透露，韓、日外長可能會在出席泰國曼谷舉行的東盟地區論壇時進行會談。兩人將討論日本向韓國採取的報復措施。

報道稱韓國外長康京和將敦促日本即時撤銷對韓限貿措施，停止將韓國剔除貿易白名單。報道指各界普遍預測，日本改變立場的可能性很小。將韓國剔出白名單一事由日本首相官邸和經濟產業省主導，外務省發揮作用的空間有限。