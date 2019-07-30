日韓關係惡化　釜山取消交流活動　大韓航空取消來往札幌航線

日韓關係持續惡化，韓國釜山7月28日宣佈，將暫停與日本行政交流。而韓國民間亦陸續取消與日本交流活動，大韓航空與韓亞航空均取消部分前往日本航班，以應對訪日旅客減少現象。

釜山市28日宣佈，將暫停與日本行政交流事業，限制公職人員前往日本工幹。釜山市當局表示，做法是為了展示態度，讓國內外得知日本的不當經濟報復措施，又指地方政府將與文在寅政府共同應對。

除釜山市外，水原市亦取消了原定與日本旭川市舉行的締結姊妹市30週年紀念活動；光明市原定與日本大和市舉行的青少年國際交流活動亦告取消。兩國磨擦正影響兩國民間交流活動。

韓亞航空宣佈9月起減少來往日本航班。（Getty Images）

訪日旅客減三成 航空公司減少航班

除了取消交流活動之外，韓國民間發起的罷訪日本運動正進一步蔓延。大韓航空29日宣佈，將在9月3日終止釜山來往札幌航線。韓亞航空亦表示，將自9月起減少前往日本福岡、大阪等航班。

韓國廉航首爾航空表示，受日韓磨擦影響，8月前往日本旅客較往年同期急跌30%，9月同跌20%，公司正檢討減少前往日本的航班。

受韓國旅客大量減少影響，部分主要依賴韓國旅客的西日本地區政府，對事態感到擔憂。日本《東京新聞》報道，如大分、熊本及佐賀等地區，旅遊業收入主要來自韓國旅客。當地政府擔心磨擦長期化會對當地經濟造成打擊。