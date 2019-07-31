中美代表上海談判第二天　會晤背景搶鏡[圖]

7月30日，美國代表團抵達了中國，中美新一輪談判在上海開始。7月31日，中美官員再會晤。

中美上海談判開始

北京時間7月31日，中美上海談判進入了第二天。早上9時左右，中國國務院副總理劉鶴開始與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer ）和財長姆努欽（Steven Mnuchin）進行會晤。

會晤的背景十分特殊，是一些中國的古文字。

這次談判是6月底的日本大阪「習特會」後，兩國首次舉行面對面的會晤。萊特希澤和姆努欽是30日抵達上海的，當天晚上，劉鶴還同他們共同欣賞上海夜景。

7月30日晚，劉鶴與萊特希澤、姆努欽登上了和平飯店九樓的露台共覽浦江。這裏還有一個小細節，劉鶴與萊特希澤、姆努欽在露台上還轉過身來以陸家嘴夜景作為背景拍照留念。

和平飯店已有90年歷史，曾經見證過許多中美兩國交往的重要場景，不僅老布殊（George Herbert Walker Bush）、克林頓（Bill Clinton）、奧巴馬（Barack Obama）等多位美國前政要曾來過這裏，1971年美國乒乓代表團訪問中國時，也曾住在這裏。

特朗普隔岸施壓中國

在中美談判舉行之際，美國總統特朗普（Donald Trump）連發推文施壓中國。

特朗普7月30日在社交網絡推特（Twitter）説：「中國的情況非常糟糕，今年是過去27年當中最糟的。中國本應該現在就開始購買美國農產品，但現在沒有跡象表明他們正在這麼做。這是中國的問題，他們就是説話不算數。美國的經濟在過去的3年裏比中國經濟規模變得大多了。」

特朗普還説：「我的團隊正在跟中國談判，但中國方面總是最後修改協議以便獲得好處。他們現在可能要等過我們的選舉，看看我們是不是會選出一個像昏昏欲睡的拜登（Joe Biden）那樣的民主黨人。然後，他們就可以獲得一個好的交易，就像過去30年一樣，然後可以繼續壓榨美國，甚至變本加厲。」

他還警告説：「但是，中國方面等下去面臨的問題是，假如我贏得選舉，他們將獲得的協議要比現在談判的更嚴苛，或者根本就得不到任何協議。我們掌握了所有的牌，我們過去的領導從來沒有。」

特朗普當天還在白宮裏也談到了中美貿易談判。特朗普對記者説，美國經濟表現很好，「我們的人正在中國，我們正在同中國談判，拭目以待吧。我們要麼達成一份好的協議，要麼根本不會達成協議。」