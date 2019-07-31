特朗普批中國總是最後一刻變卦　人民日報：不要無事生非

中美上海談判開始之際，美國總統特朗普卻連連發聲批評中國，中共黨媒《人民日報》做出了回擊。

中共黨媒《人民日報》北京時間7月31日發表題為《要用誠意磋商，不要無事生非》的評論稱，第12輪中美經貿高級別磋商開啟之際，美國一些人的邊鼓又敲了起來，干擾主旋律。説什麼中方「總是在最後為了自己的利益修改協議內容」，説什麼中方在等待時機「如同過去30年一樣達成相當不錯的交易以繼續掠奪美國」……如此這般反覆造勢，才是談成協議的必要步驟嗎？答案當然是否定的。

評論稱，美國一些人不厭其煩擾亂視聽之舉，既無根據又無邏輯。分析其原因，無非就是要竭盡一切可能「奪利」。他們現在拋出「健忘症」，好像忘記了自己承諾過的「在平等和相互尊重基礎上重啟經貿磋商」，只圖讓談判對手畏而讓步。殊不知，對待中國這樣一個扛得住、耗得起的國家，施壓再施壓算得了什麼，結果只能是沒用又沒用。中方不可能無原則讓步，中國維護國家核心利益和人民根本利益的決心不可撼動。美國一些人在這個問題上不要抱有任何不切實際的幻想。

評論強調，不得不指出，美國一些人從來毫不諱言要在談判桌上本着「美國優先」而爭到最後一刻，明明白白向世界昭告美國絕不吃虧，卻總聲稱中國意在「掠奪」美國，甚至已經「掠奪」美國30年，即所謂美國吃了很多虧。國際關係不是兒戲，我們必須嚴正指出，這是罔顧事實、無事生非！中國從來就不存在「掠奪」的動機，更沒有「掠奪」的舉動。偌大一個長期佔據全球價值鏈最高端的美國，又豈會眼睜睜被中國「掠奪」30年？

評論最後強調，奉勸美國一些人，要有起碼的清醒、自重和信義。想同中方談，就要誠心誠意談，不要無事生非。

據悉，美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer ）和財長姆努欽（Steven Mnuchin）7月30日抵達中國上海，與中國國務院副總理劉鶴進行新一輪貿易談判。然而在談判舉行之際，美國總統特朗普（Donald Trump）卻高調發聲，批評和施壓中國。

特朗普7月30日在社交網絡推特（Twitter）説：「中國的情況非常糟糕，今年是過去27年當中最糟的。中國本應該現在就開始購買美國農產品，但現在沒有跡象表明他們正在這麼做。這是中國的問題，他們就是説話不算數。美國的經濟在過去的3年裏比中國經濟規模變得大多了。」

特朗普還説：「我的團隊正在跟中國談判，但中國方面總是在最後為了自己的利益修改協議內容。他們現在可能要等過我們的選舉，看看我們是不是會選出一個像昏昏欲睡的拜登（Joe Biden）那樣的民主黨人。然後，他們就可以獲得一個好的交易，就像過去30年一樣，然後可以繼續壓榨美國，甚至變本加厲。」

他還警告説：「但是，中國方面等下去面臨的問題是，假如我贏得選舉，他們將獲得的協議要比現在談判的更嚴苛，或者根本就得不到任何協議。我們掌握了所有的牌，我們過去的領導從來沒有。」

特朗普當天還在白宮裏也談到了中美貿易談判。特朗普對記者説，美國經濟表現很好，「我們的人正在中國，我們正在同中國談判，拭目以待吧。我們要麼達成一份好的協議，要麼根本不會達成協議。」

他還説，談判進展得順利，但是中國總是會在最後搞出一個新的協議來。