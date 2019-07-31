中日韓齊聚東盟外長會議　南海表述再掀分歧

中日外長將在曼谷東盟外長會議上舉行會晤，而日韓外長也在曼谷會面。在日韓關係日漸緊張之際，兩國外長會面或至關重要。此外，南海問題相關表述也在東盟內部掀起分歧。

日本共同社報道，據日本外務省當地時間7月30日透露，日本外務大臣河野太郎8月1日與中國外交部長王毅在泰國首都曼谷舉行會談的日程已經確定。本次會談配合東盟地區論壇（ARF）部長會議而舉行。

報道稱，日中會談上，預計雙方將確認為2020年春天中國國家主席習近平作為國賓訪日推進準備工作，還計劃就圍繞無核化的朝鮮局勢交換意見。

另據日韓外交消息人士稱，兩國外長會談正在以8月2日為中心進行協調。預計原被徵勞工訴訟問題和日本加強對韓出口管制將成為議題。

值得注意的是，日本政府自7月4日限制對韓出口半導體原材料後，是否進一步將韓國踢出貿易「白名單」成為最新焦點。如果韓國被從「白名單國家」中剔除，食品和木材以外的幾乎所有產品類從日本進口之際，都需要個別接受審查。

韓國外交部7月30日向國會外交統一委員會彙報時表示，日本很有可能在8月2日處理「出口貿易管理令」修訂案，將韓國排除在可享受手續簡化等優惠待遇的白名單之外。

此外，河野太郎8月1日還將出席日美澳外長的部長級戰略對話。各方將商討為實現「自由開放的印度太平洋」展開合作，也將就中國推進軍事基地化的南海問題進行磋商。

東盟外長會議於7月31日至8月3日在曼谷舉行，南海問題預計將成為會議的焦點。據日本時事通信社報道稱，根據7月30日所掌握的最新草案顯示，7月31日發表的聯合聲明中針對南海問題加入「深刻擔憂」的表述。而6月舉行的東盟峯會上發表的聯合聲明針對南海問題僅提出「關注部分擔憂」。

時事通信社還稱，7月31日預計發表的聯合聲明草案未獲接受中國大量援助、與華關係深厚的柬埔寨的同意，因此相關表述或在聯合聲明發表前不斷被調整。