日本網民稱在首爾車站遭圍毆無人理　韓媒及駐韓大使館：查無此事

近日，日本網上熱傳一則貼文，有網民聲稱朋友在韓國旅行時遭圍毆，向警察求助但不獲受理。貼文遭大量轉發散播，引發韓國傳媒追查，但結果什麼都沒發現。事件懷疑日韓磨擦加劇，有人故意從中散播假消息，影響旅客訪韓意欲。

日本外務省7月26日表示，因首爾與釜山可能爆發反日示威，呼籲在韓旅行日本人注意。翌日Twitter上就出現一則留言，指朋友在韓國旅行遭到圍毆。

聲稱朋友在首爾車站被毆，該用户現已把帳户設定為不對外公開。（Twitter截圖）

文章指有朋友在首爾車站附近，遭6名韓國男性圍毆，朋友前往找警察求助卻遭無視。並稱原本旅行第二天才結束，現只好當天趕乘飛機回國，呼籲日本人小心。

文章隨即被大量轉發，引起關注。不少留言均指對前往韓國感到擔憂，或有稱政府應禁止前往韓國旅遊，避免事件再發生。

韓媒追查沒發現

事件很快引起韓國關注，韓國多間電視台，包括JTBC、KBS及YTN等均追查報道。但在查詢首爾車站、警察局、日本駐韓大使館後，均沒發現有相關報告。日本有傳媒特意向日本外務省查詢，同稱沒有收到相關消息，因此相信為捏造。

日韓兩國的關係惡化，亦影響兩國人民。韓國網上發起罷買日貨、罷去日本旅行，令日本貨品在韓生意額下跌，多班原定飛往日本航班取消。日本網民亦同時嘲笑韓國人的行為，相信有關的「被毆」消息是網民散播的假消息之一，企圖進一步挑釁兩國人民關係。