聯儲局宣布減息　美股跌勢收市　特朗普：鮑威爾令人失望

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美國聯儲局7月31日宣布減息0.25厘，雖然符合市場預期，但總統特朗普（Donald Trump）對此仍不滿意，指主席鮑威爾（Jerome Powell）一如以往地令人失望。而受到聯儲局暗示不會大幅減息的消息影響，美股三大指數都以跌勢收市。

道指收市報26864.27點，跌333.75點，跌幅1.23%。標普500指數報2980.38點，跌32.80點，跌幅1.09%。納指跌98.19點，報8175.42點，跌幅1.19%。

特朗普在聯儲局公布議息結果後不久於Twitter留言，指鮑威爾一如既往令人失望，但起碼結束量化緊縮政策，認為該政策一開始就不應該出現，因為沒有通脹。他又稱美國始終都是贏家，但肯定不會得到聯儲局太大的幫忙。

特朗普認為，大家期望聯儲局可以展開漫長和進取的減息周期，令美國可以與中國、歐盟及全球國家同步。

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（綜合報道）

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