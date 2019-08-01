王毅：「南海行為準則」草案提前完成首讀

東盟外長會議7月31日至8月2日在泰國曼谷舉行。國務委員兼外交部長王毅31日出席中國-東盟外長會表示，「南海行為準則」（COC）草案已經完成首讀，並在記者會上警告非東盟國家，不要刻意炒作南海問題。

王毅表示，過去一年中，中國和東盟國家秉承《南海各方行為宣言》精神，探索開拓以規則治理南海之路，積極推進「南海行為準則」磋商，提前完成了「準則」單一磋商文本草案的第一輪審讀。

王毅指出，一讀對案文進行了精簡優化，使「準則」的總體架構和案文要素更加清晰，結構更加合理，標誌着「準則」磋商取得了新的重要進展，朝着三年完成磋商的目標邁出了關鍵一步。

王毅強調，一讀之所以能提前完成，得益於各方參與磋商的誠意和推進磋商的決心。這一成果值得珍惜，也為後續審讀贏得了時間，提振了信心，展現了地區國家齊心構築地區規則、合力維護南海和平穩定的堅定信念。相信隨着「準則」磋商不斷向前，我們會有更多進展和成果與大家分享。

王毅隨後在記者會上表示，近年來，在中國和東盟國家共同努力下，南海局勢得到明顯改善，航行和飛越自由不存在任何問題，並警告非東盟國家不要炒作南海問題，挑撥中國和東盟的關係，強調任何分歧，可以透過雙邊渠道和平解決。