美軍新任二號人物表態：難應付與中國衝突　武器不夠

被提名為美軍二號人物的空軍上將海登日前表示，美國目前很難應對和中國的衝突，因為武器不夠。

中國正在積極發展軍事實力。（Getty）

美國參議院7月29日批准了海登（John Hyten）中將出任參謀長聯席會議副主席職務的提名。

海登7月31日在國會做了自己作為新任美軍「二號人物」以後的首次彙報。

在參議院軍委會的會議上，他提交了一份聲明，稱美軍目前缺乏足夠的武器裝備和彈藥應對與中國潛在軍事衝突。

據《華盛頓時報》7月31日的報道稱，目前擔任戰略司令部司令，即將出任參聯會副主席的海登稱，目前美軍主要的不足在於關鍵性彈藥數量不足，缺乏水下作戰的壓倒性優勢以及對抗中國日益增長的導彈和其他被設計用來阻止美軍進入該地區武器的能力。也就是美軍所説的「區域拒止、反介入」能力，例如導彈和潛艇。

此外，他還強調，如果與中國發生衝突，要想對美國在亞洲部署的軍隊進行補給將會變得非常困難。

海登的報告中稱：「與中國的衝突將是對美國的聯合後勤行動的巨大挑戰，」他説，美軍領導層將會「積極工作，尋找減少補給物資通過戰略關鍵位置風險的方法。」

他表示，解放軍火箭軍目前對美國軍隊和基地構成嚴重威脅，他形容火箭軍「規模龐大且繼續增長。」

海登強調，中國軍事科技正在取得「持續的進步」，因此導彈射程，生存力，精度和威力都在持續的得到提高。

中國軍事實力的發展引發了外界關注，美軍印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）7月18日在科羅拉多州阿斯彭安全論壇上表示，從武器裝備的數量來説，中國的軍力即將超越美軍在印太地區的部署。

戴維森稱，「當我檢視作戰能力與軍隊面對的問題時，我們看到在未來一、兩年中，中國實質上將在數量上超越印太司令部所能指揮和控制的軍事資源。」

戴維森還説，因為中國正在大力發展軍事科技，中國軍力的質量可能也會在不久的將來超過美軍。

戴維森提出：「我們看到他們在空中、海上、陸地、太空和網域的能力建設。如果我們不主動積極地採取行動，我們將遇到中國真的在下個年代中期超越我們的風險。」

不過，戴維森也表示，美軍高層沒有人説要跟中國對抗，也無意要遏制中國，相反，美軍希望繼續與中國軍隊對話和互動。