美國沒打算改變與韓國聯合軍演計劃

朝鮮不滿韓國與美國聯合軍演，並試射短程彈道導彈抗議，引起國際社會關注。路透社8月1日引述美國國防官員表示，沒有打算改變與韓國的聯合軍事演習計劃。

朝鮮在7月31日清晨試射飛行物。（AFP）

路透社引述有關官員表示，軍演計劃未有改變或調整，也沒有打算改變。他指出，美方必需創造有利談判的外交斡旋空間，同時保持準備狀態。暫時未知軍演會有多少美軍參與。

路透社7月31日引述外交官員消息指，英國、德國、法國三國要求聯合國安理會召開閉門會議，討論朝鮮問題。聯合國祕書長古特雷斯（Antonio Guterres）認為事件反映了重啟朝鮮半島無核化談判的重要性。

美國總統特朗普（Donald Trump）及國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）淡化朝鮮試射導彈事件，強調希望繼續以外交方式處理。蓬佩奧31日表示，期望美國對朝鮮事務特使比根（Stephen Biegun）可以盡快與平壤負責談判的新官員會面。特朗普則稱自己與朝鮮領袖金正恩有良好關係，又認為朝鮮棄核為當地帶來美好的未來。

朝鮮在7月31日清晨試射飛行物，韓方指是兩枚短程彈道導彈，平壤之後則指是「新型大口徑可控型火箭彈」，朝鮮方面在7月25日也曾試射彈道導彈，抗議韓、美兩國舉行聯合軍事演習。

韓國聯合參謀本部表示，朝鮮發射導彈無助緩和半島緊張局勢，並敦促朝方停止發射導彈行為。韓軍正在監視朝方動向，並保持高度戒備。