斯諾登推出個人回憶錄　出版社：他是一個驚人的美國故事

英國麥美倫出版社（Macmillan Publishers）旗下的大都會圖書公司（Metropolitan Books）8月1日宣布，中央情報局（CIA）前職員斯諾登（Edward Snowden）的個人回憶錄《永久記錄》（Permanent Record）將於2019年9月17日在美國、德國和英國等逾20個國家推出，而斯諾登將該書內詳細介紹他在累積元數據（Metadata）方面的工作，以及他2013年如何因為感到「良心有愧」而向媒體披露美國政府內部的機密文件。

麥美倫出版社行政總裁薩金特（John Sargent）表示：「斯諾登決定在29歲時為了他的國家而放棄他整個未來，他這樣做展示出巨大的勇氣，而無論你喜不喜歡他，他都是一個驚人的美國故事。他的行為毫無疑問令整個世界變得更好和更注重隱私，公司為能出版此書而感到驕傲。」

麥美倫出版社是在一年前得到斯諾登的財務細節，並透過一些內部文件去識別各種代號，但由於此書與秘密項目有關，因此該公司不會透露這些財務細節。薩金特指，「出版斯諾登的書是一次非凡的學習經驗，今日網絡安全的複雜性實在令人大開眼界」。

斯諾登2013年6月因向媒體披露美國政府內部的機密文件而被美國當局通緝，他曾一度逃至香港將文件交予媒體，文件揭發美國等多國政府的監聽計劃，令全球譁然；至今仍他在俄羅斯接受庇護。

（綜合報道）