特朗普：9月1日起向價值3000億美元中國貨品徵收10%關稅

美國總統特朗普8月1日於Twitter留言，稱華府會在9月1日起向價值3000億美元中國貨品徵收10%關稅。

特朗普於Twitter表示，貿易談判代表回國後指與中國在將來簽訂協議問題上有建設性對話，但他認為中國早應在3個月前與美國簽訂貿易協議，不過北京方面在簽約前卻決定重新談判。

他又指，中國同意購買大量美國農產品，但沒有實現；再加上中國國家主席習近平曾說會阻止類鴉片止痛劑芬太尼（Fentanyl）出口到美國，不過至今仍沒做到，導致很多美國人喪生。

特朗普稱，目前貿易談判仍在進行，因此在這段期間，美國在9月1日起會向中國價值3000億美元的貨品徵收10%關稅，這不包括本身已經面對25%關稅的2500億產品。他希望與中國就全面的貿易協議有正面對話，並覺得兩國會有光明的未來。

...We look forward to continuing our positive dialogue with China on a comprehensive Trade Deal, and feel that the future between our two countries will be a very bright one! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年8月1日

（綜合報道）