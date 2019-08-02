美正式退出《中導條約》 俄政治家：最危險的在後面

8月2日，美國正式退出《中導條約》，這意味着全球核裁軍體系的一根支柱倒了。但是俄羅斯政治家認為，最危險局面的還在後面。

塔斯社8月2日報道稱,俄羅斯副外長里亞布科夫（Sergey Ryabkov）在接受採訪時強調，俄羅斯不會讓任何人針對《中導條約》，向俄施加壓力或迫使俄方採取某些行動。

「施壓和脅迫不是與我們交談的語言，我們不允許任何人這麼做。」里亞布科夫表示，俄羅斯對歐洲及全球安全的關注度,遠超於對施壓行為和使用武力的憂慮。

2019年2月1日，美國政府以所謂「俄羅斯長期違反《中導條約》規定」為由，宣布美方將暫停履行該條約義務，並啟動為期六個月的退約程序。隨後，俄羅斯也宣布暫停履行《中導條約》。7月31日，美國總統國家安全事務助理博爾頓（John Bolton）重申，美國將於8月2日正式退出《中導條約》，並再次指責俄羅斯違反條約規定。

俄專家分析稱，美國此舉目的是將俄拖入新的軍備競賽，並達到遏制中國的目的。

但這還不是最危險的。俄政治家安彼洛戈夫表示，美國拒絕延長《新削減戰略武器條約》才是最為危險的行為。這一條約使得俄美的核武庫規模遠遠低於冷戰時期的峰值，它將於2021年到期。俄羅斯《莫斯科共青團員報》報道稱，美國實際上已經開始進入軍備競賽的新階段。

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）警告稱，隨着《中導條約》於2日失效，世界將會難以遏制核戰爭爆發。古特雷斯2日表示，美俄的《中導條約》失效後，「世界會失去阻止衝向核戰爭的剎車」。「《中導條約》失效會增大，而非降低彈道導彈造成的威脅。」

古特雷斯說道，「無論發生什麼，美俄雙方都應該避免破壞事態穩定，並即刻尋求就國際軍備控制的新共同途徑達成協議的方案。」

此外，古特雷斯強調，他個人強烈支持美國與俄羅斯續期《新削減戰略武器條約》，以此為世界局勢穩定作出努力，同時為未來商議軍備控制措施爭取時間。

《新削減戰略武器條約》由美俄於2011年簽署，將於2021年到期，不過假使雙方均同意續期，則可再延長5年。

博爾頓在7月30日不僅證實華盛頓將於8月2日退出《中導條約》，還聲稱《新削減戰略武器條約》存在缺陷，因此不大可能延長。