退出《中導條約》後　特朗普對俄羅斯實施新制裁

美國於8月2日正式退出《中導條約》，美俄緊張關係再被觸動。不料，據美國政府消息人士透露，美國總統特朗普（Donald Trump）又簽署第二輪對俄國的制裁令。

美國退出《中導條約》後，特朗普又對俄羅斯發動第二輪制裁。（Reuters）

美國政治新聞網站「Politico」8月2日援引兩位美國政府消息人士報道稱，就俄羅斯前特工Sergei Skripal和他的女兒在英國中毒案，特朗普簽署第二輪對俄國的制裁令。

值得一提的是，8月2日，美國正式退出《中導條約》，這意味着全球核裁軍體系的一根支柱倒了，美俄緊張關係再被觸動。

美國自2018年8月27日起對俄羅斯實施第一輪制裁，華盛頓指責莫斯科沒有遵守《化學和生物武器控制與戰爭消除法》的義務。

據此前報道，美國民主黨眾議員Eliot Engel和共和黨眾議員Michael McCaul致信特朗普，敦促他立刻就俄前特工中毒案對俄羅斯實施第二輪制裁。如果政府繼續拖延，議員不排除在國會採取「糾正措施」。

2019年5月中旬，美國副國務卿Andrea Thompson曾表示，美國第二批針對俄羅斯的制裁方案已制定完畢，並已送交國務卿和總統。據美國國會議員稱，該制裁方案以迴應俄前特工中毒事件為目的。

2018年3月4日，俄羅斯前特工Sergei Skripal和他的女兒在英國中毒，這起事件引發了一場國際風波。英國認為，導致俄前特工父女中毒的是A234毒劑，並認定俄方與此事有關。莫斯科對此堅決否認。