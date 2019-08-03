特朗普前首席經濟顧問科恩：貿易戰對美傷害大於中國

中美貿易戰8月1日再次升級。美國總統特朗普（Donald Trump）前首席經濟顧問科恩（Gary Cohn）表示，美國對中國發動貿易戰效果適得其反。華府向中國徵收高關税「對美國的經濟和投資造成戲劇性影響」。

他接受英國節目《今日》（Today）訪問時指出評論中國經濟，他指「貿易戰是用於冷卻中國過熱經濟的、非常方便的藉口。」他認為中國經濟受信貸與信貸可用性的驅動，它們都是中央政府控制，「而他們可以『開着』（供應）它或是『關掉』（不供應）它。」不過他認為，無論有沒有貿易戰，中國經濟都會放緩。

科恩1日接受英國廣播四台（Radio 4）訪問時表示，關税戰對美國製造業及資本投資有「戲劇性影響」。

科恩在評論貿易戰時指出：「我想所有人都會貿易戰中都會輸。我們（美國）是一個80%的服務業經濟體，而服務方面的經濟表現非常好，這是因為——你猜猜看——它沒有被徵税。」他說關税導致美國從中國進口重要產品變得昂貴，與特朗普減税的措施產生對抗作用。他說，美國對中國徵税，不過是將政府給予的税務寬減放到一隻手上，然後從另一雙手拿走。

此外他認為，貿易戰製造地緣不確定性，遏止商家投資，此外美國與中國打貿易戰，對美國的傷害多於對中國。

特朗普2016年底當選美國總統，科恩被任命為美國家經濟委員會（National Economic Council）主席，負責白宮的國際和國內經濟政策。作為特朗普總統的首席經濟顧問，科恩曾幫助特朗普政府簽署30年來最大規模的減税法案。