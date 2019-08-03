特朗普變幻莫測　美國前官員：難料中美貿易戰結局

美國總統特朗普（Donald Trump）8月1日在Twitter宣佈，9月1日起向價值3000億美元中國貨品加徵10%關税。對此，美國前駐新加坡大使阿德爾曼（David Adelman）認為，中美貿易戰的結局難以預料。

中美兩國7月底進行貿易談判。（Reuters）

阿德爾曼於2日接受美國CNBC節目訪問時，直言特朗普「極度無法預測」，但稱唯一肯定的是，特朗普將貿易、甚至國家安全視為零和遊戲。如果特朗普認為對方國家受益，他會假設美國經濟對此付出代價。

阿德爾曼指出，美國是個購買力強大的消費型經濟體，即使關税對中國造成長期影響，也無法代表製造業和商品生產會重返美國。相反，全球供應鏈會有相應調整，美國的貿易赤字將維持不變，且數額可能會增加。

白宮表示，中美兩國將於9月初在華盛頓舉行談判。阿德爾曼認為，7月底的中美貿易談判未有顯著成果，令特朗普感到受挫。「總統發現，僅有少數事情是不需要國會同意，而加徵關税是其中之一。他僅需在深夜時，用手指發送Twitter即可。」

阿德爾曼認為，中美兩國都沒有退讓的壓力。目前美國的經濟強勁，會是特朗普競選連任的主軸。習近平在政治上同樣強大，可以通過訴諸民族主義或愛國主義來團結中國人民。