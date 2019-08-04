中國拒絕德國代表團訪華　背後原因被披露

德國聯邦議會兩個代表團原定9月訪華，但中國拒絕德國聯邦議院人權委員會訪華。另一代表團裏一位綠黨議員也遭到中國的抵制。

據德國廣播電台報道稱，中國拒絕德國聯邦議院人權委員會訪華。德國聯盟黨人權政策發言人布蘭特（Michael Brand） 當地時間8月3日在柏林表示，中國官方拒絕准許代表團入境。

代表團原本計劃9月訪華，其中包括訪問北京、新疆和西藏，訪華重點話題為「中國信教少數民族的狀況」。

中國政府曾邀請西方記者採訪新疆再教育營。（新華社）

布蘭特稱：「這是懲一儆百，讓人們看到那些敢於為人權問題清晰發聲並敢於捅傷口的人會得到什麼待遇。」

此前，中方已拒絕德國綠黨議員鮑澤（Margarete Bause）參加訪華團。鮑澤是德國聯邦議會數字化議程訪華團的代表。由於中方拒絕鮑澤隨團訪華，該團訪華計劃也可能擱淺。

鮑澤一直就中國新疆少數民族問題發聲，她批評中國在新疆設立再教育營。鮑澤在接受德新社採訪時表示，「中方表示，只要我在代表團的名單上，委員會就不能去中國訪問。這種做法是完全不可接受的。我認為，這就是（中方）嘗試用這種方式讓那些為人權大聲疾呼的議員都消聲。德國聯邦議會絕不允許接受中國的這種做法。」

德國聯邦議會數字化議程委員會原定8月23日起訪華一週，其中包括參觀上海和北京的初創企業並訪問一個智能科技園。綠黨議員鮑澤臨時替代一位綠黨議員，加入了代表團。

鮑澤在一封寫給委員會主席的信中明確表示，無論是她本人還是議會黨團聯盟，都沒有理由放棄這次行程，她仍然會繼續留在代表團裏。她還說，綠黨議會黨團主席也支持他的做法。