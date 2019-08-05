克什米爾局勢升温 印度巴基斯坦互相指控

當地時間8月5日清晨，大批士兵駐守印度控制的克什米爾地區，而數以萬計士兵在印度和巴基斯坦邊界對峙。通訊網絡和互聯網服務均被截斷。此前，當地官員發佈預警，指可能有來自巴基斯坦的組織發動武裝襲擊。數以千計的遊客和工人已經在周末慌忙離開。

印控克什米爾大部分居民是穆斯林，但印度國民大都信奉印度教。（AP）

近日印度政府在喀什米爾部署最少1萬兵力，更有消息人士指當局已經調派額外7萬兵力，數字史無前例。政府亦引入其他的安全措施，包括呼籲市民囤積糧食及燃料，禁止公眾集會和遊行。反對派領袖擔心，印度政府派遣部隊另有圖謀，包括撤銷克什米爾在印度憲法下享有的特殊自治地位。

8月4日，印度軍方聲稱擊斃幾個意圖越過印度與巴勒斯坦邊境的襲擊者，並指控襲擊者為巴基斯坦武裝分子。巴勒斯坦政府否認指控，稱之為「全無根據」，並反指印度對平民使用集束炸彈。巴基斯坦總理伊姆蘭·汗批評印度的激進行為。

印巴兩國均聲稱擁有整個克什米爾地區的主權，但兩國及中國分別控制克什米爾的一部分。數十年來，武裝分子在印控克什米爾與印度軍方衝突，尋求該地區併入巴基斯坦或者獨立。自2018年中，印控克什米爾地區地方政府解散，該地區受到新德里政府的直接管治。