【英國脱歐】民調：蘇格蘭民眾或選擇獨立

英國首相約翰遜（Boris Johnson）7月底到蘇格蘭視察後，有民調顯示當地選民會就脱離英國獨立的投票中表態支持，是自2017年3月首次在大型民調出現這個結果。

英國首相約翰遜上台後，隨即到蘇格蘭視察和爭取支持，但在最新民調顯示，當地民眾傾向脱離英國獨立，是自2017年以來首次 （Reuters）

保守黨阿什克羅夫特（Michael Ashcroft）在8月5日公布最新民調，受訪的1019名蘇格蘭民眾問到如果舉行獨立公投的表態。結果四成六的受訪者表示贊成獨立，反對的有四成三。而剔除回答不知道或不會投票的受訪者回應，支持獨立的比例為五成二，領先決定留在英國的選項四個百分點。

一向反對約翰遜成為首相的阿什克羅夫特指，有關民調是在約翰遜訪問蘇格蘭首府愛丁堡（Edinburgh）後舉行，就當地舉行第二次獨立公投及當地前途分析意見。他指有較多人傾向支持獨立，是逾兩年來首次。

蘇格蘭民眾在2014年的獨立公投中，以五成半對四成半否決脱離英國獨立，但當地就英國脱歐問題與與倫敦方面關係緊張。英國在2016年的脱歐公投中，蘇格蘭和北愛爾蘭表態留歐，與英格蘭及威爾斯的立場不同。

由蘇格蘭民族黨（Scottish National Party，SNP）控制的愛丁堡政府指，英國脱歐違背蘇格蘭民眾意願，因此認為有必要舉行第二次獨立公投。