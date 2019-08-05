北京被指或已放棄談判 中美全面貿易戰將重傷全球經濟

中美上海貿易談判剛結束，美國總統特朗普就宣布追加新的關税，中國也讓人民幣貶值，貿易戰仍沒有停止的迹象。中美全面貿易戰將讓全球付出沉重的代價。

北京時間8月5日上午9時16分左右，離岸美元兑人民幣跌破7關口，最高報7.0392。到了9時32分左右，在岸人民幣兑美元匯率也跌破7關口，最高報7.0262。同時，8月5日人民幣兑美元中間價跌破6.9關口，為2018年12月以來首次。

而這一切發生在中美貿易戰再次升級之際。美國總統特朗普（Donald Trump）8月1日在社交網絡推特（Twitter）上宣布，將於9月1日起，對另外3,000億美元的中國商品徵收10%的關税。這意味着中國所有輸入美國的產品都將被加徵關税，也意味着中美全面貿易戰的爆發。特朗普此舉使得中美貿易戰再次升級，也使得中美9月份的貿易談判更加複雜。

中國讓人民幣貶值跌破7的關口被認為是對特朗普新關税的迴應。《紐約時報》也報道稱，這反映了中美貿易戰不斷惡化的程度，同時也表明了北京想要找到報復特朗普的方式的願望。 報道稱，中國央行5日的舉動不會改變中國與美國的貿易關係，但是人民幣兑美元匯率破7代表兩國經濟衝突出現了一個新的戰場。

美國官員，包括特朗普在內，一直都在批評北京操縱貨幣幫助出口商。一旦人民幣繼續貶值，特朗普政府將會將此視為對白宮追加關税的嚴重報復。

報道稱，經濟學家候偉（Fraser Howie）說，此舉很容易被視為是為了應對貿易戰的貶值，以緩解壓力。從這個角度講，這是北京的無聲反擊。

英國《衛報》則稱，在外界擔心北京或已放棄談判之際，中國人民幣貶值。

報道稱，中國5日的舉動表明，在特朗普威脅加徵新關税的背景下，北京不認為還能達成協議。

資本經濟公司的經濟學家彼裏特査德（Julian Evans-Pritchard）表示，中國現在不在守護人民幣兑美元匯率為7的這個底線表明，他們放棄了同美國達成協議的希望。

如此看來，中美全面貿易戰似乎迫在眉睫。彭博社8月5日報道稱，中美貿易戰近期的升級有可能讓本已脆弱的全球經濟付出沉重代價。

報道稱，數據模型顯示，如果股市在一場全面貿易戰中下跌，全球GDP在2021年將下跌0.6%。那相當於全球經濟遭遇1.2萬一美元的損失。

《日本經濟新聞》8月3日也發表社論稱，中美貿易戰使世界經濟成為犧牲品。

社論指出，不能因為經貿磋商沒有成果就要提高制裁性關税。美國應該立即收回這一決定，爭取通過談判來達成協議。不應讓美中兩國經濟和世界經濟淪為貿易戰的犧牲品。