【中美貿易戰】市場避險情緒升溫　道指一度跌超過960點

國務院關稅稅則委員會深夜公布中國企業暫停新的美國農產品採購，市場憂慮中美貿易戰升級，加上人民幣兌美元自2008年以來首次跌破7算關口，投資者憂貿易戰惡化，全球市場普遍下挫。美股跌幅擴大，三大指數收市跌超過2%至3%，道瓊斯工業平均指數最多跌超過960點，是年初至今最大跌幅，收報25717.74點，跌767.27點，跌幅2.90%；納斯達克指數收報7726點，跌278點；標普500指數收報2844點，跌87點。

市場避險情緒升溫，投資氣氛偏淡，原油期貨下跌，道指30隻成分股全線報跌，科技股大瀉，iPhone等中國製產品下月起面臨華府10%的關稅，蘋果股價跌5.2%至193.34美元。

美國總統特朗普上周四宣布，將於9月1日起向3000億中國貨加徵10%關稅，基於中國未有承諾大量購買美國農產品。不過，中國發改委表示，中國企業已經向美國採購大豆等美國農產品，但部分農產品暫未成交，主要因為這些產品的價格缺乏競爭力，希望美方堅守誠信這個市場經濟的基本原則，多做一些利人利己的事，少做一些損人不利己的行為和無端指摘。

全球市場普遍下挫。美股跌幅擴大，三大指數收市跌超過2%至3%。（Getty Images）

另外，人民幣兌美元跌破7算，收市創逾11年新低。特朗普周一（5日）在社交網站Twitter連發4則帖文，批評中國企圖透過操縱滙率及不公平貿易手法，「一面倒」地從美國獲取為數以千億美元計的金錢，有關情況早該在多年前停止。

易綱：人民幣波動是市場驅動和決定

人民銀行行長易綱透過人行官網表示，人民幣波動是市場驅動和決定，當前匯率處於合適水平。他強調，中國作為一個負責任的大國，會恪守歷次二十國集團領導人峰會關於匯率問題的承諾精神，堅持市場決定的匯率制度，不搞競爭性貶值，不將匯率用於競爭性目的，也不會將匯率作為工具來應對貿易爭端等外部擾動。