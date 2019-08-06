特朗普將中國列匯率操縱國內幕披露：助手拿圖表苦勸未果

美匿名官員爆料，助手們給特朗普拿來了圖表，試圖說服特朗普對北京操縱匯率的指控不是真的，擔心引發北京反彈，但是特朗普仍然固執已見。

特朗普堅持認為，持續施壓是達到目的的最佳工具。（AP）

據美國《華盛頓郵報》8月5日報道，美國財政部5日宣布將中國列入匯率操縱國，這是升級貿易戰的重大行動。

此項決定是美國總統特朗普（Donald Trump）上任第一天就做出的承諾，要求財政部啟動與北京的磋商。不過北京長期否認美國的上述指控。

據報道，特朗普推動將中國列入匯率操縱國的計劃，在過去曾遭到了美國財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）與包括科恩（Gary Cohn）在內前任助手的挫敗，不過得到了白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）的支持。

一位因事關機密不願具名的高級助手透露，現在，特朗普認為繼續懲罰中國將促使北京方面進行談判。但是一些助手擔心特朗普的強硬立場將引發北京反彈。

這位助手稱，助手們給特朗普拿來了圖表，試圖說服特朗普有關北京操縱匯率的指控不是真的，但是特朗普仍然固執已見。

其他人則表示贊同特朗普的決定。左翼智庫（Economic Policy Institute）的高級經濟學家斯科特（Robert Scott）表示，這是一個很好的步驟，早該這麼做了，因為中國20年來一直在大規模操縱貨幣，他們當然應該受到譴責。

曾在美國財政部任職，目前在布魯金斯學會（Brookings Institution）擔任學者的多拉爾（David Dollar）認為，把中國稱為匯率操縱國是不準確的，因為市場力量正在壓低中國的貨幣。「他們沒有干預，也沒有打壓它。」

一些分析人士認為，特朗普可能會利用將中國列入匯率操縱國，作為將使對中國商品加徵關税正當化的舉動。

但報道稱，美國不太可能得到大量的支持。就在上個月，國際貨幣基金組織（IMF）在其最新的年度評估中發現，中國的財政狀況「與中期基本面和可取政策基本相符」。

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）5日報道，摩根大通（J.P. Morgan）的首席經濟學家卡斯曼（Bruce Kasman）認為，中國要讓美國知道，人民幣匯率在他們的武器庫中。從任何意義上說，這都不是一場貨幣戰爭，但很明顯，它增加了一些風險，事情可能會加速。卡斯曼說，人民幣僅僅因為美元升值已經處於壓力之中。

他認為中國出於國內因素，不會讓人民幣貶值走得更遠，「中國持有大量以美元計價的債務，因此不會過分加劇對人民幣的預期，因為這會導致資金外流。」