【英國脱歐】歐盟：英國無意重新談判

英國10月31日脱歐期限臨近，首相約翰遜（Boris Johnson）雖然表示會與歐盟重新舉行談判，但歐盟的外交界人士認為，約翰遜根本無意向布魯塞爾爭取更好的條件，反而一直以無協議下脱歐為目標。

英國首相約翰遜上台後，即使多次表明有意與歐盟舉行談判，但強調國家在10月31日於任何情況下離開歐盟，因此「硬脱歐」機會甚高 （Reuters）

英國政府新任歐洲事務顧問弗羅斯特（David Frost）與多名歐盟高層會面後，有聽取簡報的歐盟高級外交官向《衛報》透露，英國完全沒有其他計劃，他們根本無意談判，因此相信硬脱歐才是英國政府的核心情況。

約翰遜方面一直強調有意與歐盟商討脱歐協議，但大前提是廢除「非民主」的愛爾蘭邊境「補底方案」，但歐盟方面一直拒絕。

弗羅斯特在會上表示，希望以技術方式解決愛爾蘭邊界問題，不過承認未必可以趕及在脱歐時使用。一名外交官認為，即使歐盟願意讓步，始終沒有其他替代方案。

目前英國政府未有與歐盟談判的時間表，反映約翰遜有意帶領國家「硬脱歐」，但勢面對執政保守黨員在國會倒戈的情況。約翰遜的發言人則指，即使國會否決硬脱歐或通過對首相不信任動議而被迫提早大選，英國始終會在10月31日如期離開歐盟。