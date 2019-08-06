日本男子靠屋企養至50多歲　父母過世後不能自理餓死家中

「啃老族」已成為一種社會現象，在進入高齡化社會的日本，情況似乎越來越嚴重。一名56歲的中年男子，接連因求學考試失利、求職碰壁不順，漸漸就成了「家裏蹲」的社會邊緣人，更糟的是，男子在雙親過世後，無法養活自己，被發現餓死家中。

根據日本放送協會（NHK）報道，日本節目《クローズアップ現代＋》對高齡化社會問題進行探討，發現日本存在着嚴重的「8050問題」，意指80多歲的高齡父母，仍得負起照顧50多歲的無業繭居兒女責任。

節目之前曾接觸訪問一名56歲的男子伸一，男子的雙親已過世，節目詢問伸一是否生活過得下去？當時伸一雖回覆「不要緊」，但鄰居卻十分憂心他的狀況。沒想到，10天後當社工前往探望時，發現伸一竟然餓死在家中。

據節目內容，伸一尚有位弟弟二郎，以開計程車為業。二郎表示，哥哥伸一年輕時沒考上大學，在不斷的重考下成了萬年考生，最後終於放棄，但在求職方面也屢屢受挫，久而久之就成了「家裏蹲」讓父母養，時間長達30年，即使在父親已經末期癌症、母親失智的狀況下，仍舊得照顧啃老的哥哥伸一。

類似伸一這種中高齡的啃老族，目前在日本至少有61萬人。「8050問題」在日本衍生出許多家庭社會問題，今年5月發生的川崎無差別殺傷小學生事件即為一例，「8050問題」勢將成為社會照護體制未來的課題。

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