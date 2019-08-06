諾貝爾文學獎得主Toni Morrison逝世終年88歲　首位女黑人獲獎

美國知名作家、諾貝爾文學獎得主莫里森（Toni Morrison）於8月5日在紐約病逝，終年88歲。 她一生成就非凡，是首位女黑人獲頒諾貝爾文學獎，曾著有《寵兒》（Beloved）、《所羅門之歌》（Song of Solomon）等作品，其中《寵兒》1998年被改編為電影《魅影情真》，由奧花雲費（Oprah Winfrey）主演及監製。

Toni Morrison逝世：莫里森1993年獲頒諾貝爾文學獎。（美聯社）

出版社Alfred A. Knopf在8月6日宣布莫里森的死訊，莫里森是在5日的晚上，在紐約一間醫院與世長辭。莫里森的家人之後發表聲明，指莫里森在親友陪伴在側的情況下安詳離世。

莫里森1931年生於美國俄亥俄州，一生獲獎無數，包括1993年獲得諾貝爾文學獎，又曾獲得普立茲獎，2012年獲時任美國總統奧巴馬頒發總統自由勳章（Presidential Medal of Freedom），表揚她在文學界的貢獻。

Toni Morrison逝世：奧花雲費（Oprah Winfrey，右）主演的電影《魅影情真》（Beloved），改編自莫里森的小說。（Getty Images）

（美聯社）